Lavoro e crescita | da Ocse e Istat notizie positive per l' Italia

Economia : Calenda ad 'Avvenire' - azione seria per una crescita basata su più investimenti - Lavoro e reddito : Roma, 28 feb 08:16 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in una intervista ad "Avvenire" parla di ciò che serve in questo momento all'Italia... , Res,

Portogallo dei miracoli : crescita superiore all'Europa - mercato del Lavoro in pieno boom : L'economia sta crescendo a ritmi superiori a quella di altri partner europei, facendo ora del Portogallo uno dei paesi più promettenti dell'Eurozona. Nel 2017 anche il comparto del debito pubblico ha ...

"Crescita al 3 per cento con la flat tax e le misure sul Lavoro" : In più di 60 Paesi ha prodotto una forte crescita dell'economia, più posti di lavoro e più entrate nelle casse dello Stato, con un aumento fino al 30% del gettito. La flat tax ha anche semplificato ...

Boccia - per voto : Lavoro - crescita debito : In vista del voto "le tre parole" del messaggio degli industriali alla politica "saranno lavoro, crescita, debito".

Boccia : Italia al centro con Lavoro - crescita e taglio debito : Verona, 15 feb. , askanews, 'lavoro, crescita e riduzione del debito': sono i tre obiettivi del piano a medio termine che Confindustria propone alle forze politiche per mettere al centro l'Italia. Il ...

Boccia - per voto : Lavoro - crescita debito : ANSA, - VERONA, 15 FEB - Con il convegno del centro studi, oggi, e le Assise Generali per esprimere una posizione sul voto di marzo, domani, Confindustria lancia "un messaggio ad un Paese che vuole ...

Gentiloni : crescità c'è - deve trasformarsi in Lavoro. Per il Sud servono scelte culturali : Dopo la Germania l'Italia è il maggiore paese per l'export d'Europa e rappresenta la più grande industria sottolinea il Presidente del Consiglio

Industria sanità driver di crescita : vale l'11% del PIL e crea Lavoro : La filiera della salute "privata" , manifattura, commercio e servizi sanitari privati, rappresenta da sola, rispetto all'economia del Paese, il 4,9% del fatturato , 144 miliardi di euro, , il 6,9% ...

USA - decelera la crescita del costo del Lavoro nel quarto trimestre : Rallenta la crescita del costo del lavoro nel quarto trimestre. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics , BLS, l' indice del costo del lavoro è salito dello 0,6% rispetto al +0,7% del ...

Turismo : le donne che viaggiano sole per Lavoro sono un mercato in crescita : Le donne che viaggiano sole per lavoro sono ormai un mercato sempre più ampio, un vero e proprio trend significativo nel settore del Turismo: una ricerca ha infatti scoperto che al 72% delle donne piace viaggiare in solitaria, percentuale che scende al 27% quando gli intervistati sono uomini[1]. Una ricerca recente di Booking Business ha inoltre rivelato che non solo le donne amano viaggiare da sole, ma anche che il 76% non si fa scappare ...

Gentiloni a Davos : crescita non basta - Lavoro deve essere ossessione : Roma, 24 gen. (askanews) - "Innanzitutto è importante che ci sia consapevolezza qui, dove sono riuniti molti leader di governo ma anche delle imprese: non bastano i numeri positivi della crescita se ...

Paolo Fox / Oroscopo di oggi 21 gennaio 2018 : successo nel Lavoro per i Pesci - domenica in crescita! : Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 21 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Il Capricorno non si deve accontentare, Sagittario in difficoltà, Capricorno in attesa di novità importanti.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Lavoro - nel 2017 più turnover grazie alla crescita delle assunzioni : (Teleborsa) - Nel corso del 2017 è aumentato il turnover dei posti di Lavoro grazie soprattutto alla forte crescita delle assunzioni (tra gennaio e novembre 2017 in aumento del 18,7% rispetto allo ...