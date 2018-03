Lavoro domestico e infortuni anche mortali | ecco il vademecum del datore di lavoro

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Morire sul posto di. Che si tratti di un incidente o di una fatalità a parlare sono comunque i fatti: ad Asti una donna è rimasta uccisa travolta dal crollo di un ballatoio. Non si trovava lì per caso. Quello era il suo posto di, la signora prestava servizio in quell'abitazione ed era una collaboratrice domestica, una colf, tra le figure più interessate daglisul.In attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e che vengano accertate eventuali responsabilità, è quasi scontato affermare che nessuna sentenza o risarcimento potrà mai compensare la famiglia della lavoratrice per la perdita subita.Tuttavia, la cronaca di una tragedia come questa ci impone la necessità di ribadire un concetto fondamentale, un principio irrinunciabile che dovrebbe essere la regola ma che, purtroppo, soprattutto nel...