Lavoro aumenta | Boccia | siamo su strada giusta | dobbiamo accelerare

Lavoro : nel 2017 assunzioni a tempo indeterminato in calo. Aumentano i contratti a termine : Teleborsa, - Nel 2017 calano le assunzioni a tempo indeterminato, Aumentano invece dei contratti a termine. E' quanto rileva l'INPS nell' Osservatorio sul precariato . Nel settore privato si registra ...

Elezioni : Giacomoni - con Renzi aumentati poveri - con Berlusconi posti Lavoro : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘In realtà i 4 governi di sinistra non eletti dal popolo, che si sono succeduti dal 2011 in poi, tra cui quello guidato da Renzi, sono riusciti solo in una cosa: hanno fatto aumentare contemporaneamente i disoccupati, i poveri, gli immigrati, il debito pubblico e la pressione fiscale. Un vero record dei disastri. Con il presidente Berlusconi al governo l’occupazione aumentò di oltre 1.5mln di unità, ...

Turismo - è boom in tutt'Italia : aumentano fatturato e posti di Lavoro [DATI] : ... 3,5 milioni in più rispetto al 2015, confermando il trend positivo degli anni precedenti L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-...

Volete aumentare la produttività sul Lavoro? Muovetevi di più : Praticare regolarmente un’attività fisica aiuta a mantenere giovane e in salute corpo e mente, allontanando il rischio di insorgenza di diverse malattie. Da quelle neurodegenerative a quelle cardiovascolari. Dal diabete all’obesità. L’Organizzazione mondiale della Sanità consiglia di fare almeno 10 mila passi al giorno. I benefit dell’attività fisica però non si limitano solo alla linea e alla salute. Fare movimento giova anche al benessere ...

Raffaele Guariniello : La flessibilità aumenta i rischi di incidenti sul Lavoro - : Dottor Guariniello, partendo dai dati di cronaca, le morti sul lavoro sono aumentate. Come lo spiega? Sì, è vero, c'è stato di nuovo un rialzo degli infortuni mortali. Ma al di là dei livelli di ...

Pittoni : divieto di supplenze oltre 36 mesi aumenta stress da Lavoro correlato : Mario Pittoni, responsabile federale della Lega per la scuola, rilancia con forza il tema del divieto di supplenze oltre i 36 mesi. La chiave di lettura è la disapplicazione del DL 81/08 divenuto operativo il 1° gennaio 2011. Si tratta dello stress da lavoro correlato (SLC) prodotto in forza del comma 131 della legge 107 […] L'articolo Pittoni: divieto di supplenze oltre 36 mesi aumenta stress da lavoro correlato proviene da Scuolainforma.

Lavoro - aumentano le assunzioni ma il posto stabile è un miraggio : I posti di Lavoro sono in aumento, ma a diminuire è la stabilità dei contratti. Nel periodo tra gennaio e novembre 2017 le assunzioni sono aumentate del 18,7% rispetto ai primi undici mesi del 2016, ma...

Il Lavoro aumenta ma la povertà non diminuisce : I dati Istat sul mercato del lavoro a novembre fotografano una situazione in miglioramento, anche se crescono in modo sostenuto gli impieghi precari. Il tasso di disoccupazione cala all'11%, al livello più basso da settembre 2012, ma resta il peggiore in Europa dopo Grecia e Spagna.Sono dati che piombano sulla campagna elettorale con interpretazioni diverse a seconda degli schieramenti. "Il numero di occupati ha raggiunto il livello ...

Sicurezza sul Lavoro : per Landini bisogna aumentare i controlli : Roma – Così il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l’incidente di ieri a Milano: “È possibile invertire la tendenza ma bisogna aumentare gli ispettori... L'articolo Sicurezza sul lavoro: per Landini bisogna aumentare i controlli su Roma Daily News.

Proteste in Tunisia : «Le tasse aumentano e non c’è Lavoro» : Sette anni fa, il 14 gennaio 2011, l’allora presidente tunisino Ben Ali, fu costretto alla fuga. A costringerlo furono le migliaia di persone che diedero vita alla «rivoluzione dei gelsomini», quella che segnò l’inizio della «primavera araba», un vento di Proteste che soffiò su diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, tra cui Siria, Libano, Egitto, Marocco, Yemen e Bahrein. Oggi la popolazione tunisina è scesa in strada una ...

La palestra al Lavoro? Aumenta produttività e concentrazione : lo dicono i ricercatori : Non sarà un caso se per la maggior parte dei più importanti imprenditori e uomini d'affari del mondo, l'allenamento è parte fondamentale della propria routine. Richard Branson si sveglia ogni mattina ...

