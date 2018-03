L’Atalanta si scansa contro la Juventus? Gasperini risponde così

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Si avvicina il recupero della gara di campionato traed Atalanta, arrivano importanti dichiarazioni del tecnico: “Capisco l’esigenza di tenere il campionato aperto, ma se facciamo risultato e’ per noi stessi – chiarisce Gian Piero–. Non ci siamo maiti nelle tre competizioni, su questo non devono esserci dubbi. Giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a Verona, e’ normale cambiare qualche giocatore”. “Gomez ha un risentimento alla coscia, un postumo della partita di Bologna giocata su un campo molto pesante, anche Petagna e’ da verificare insieme a Rizzo e Bastoni“, spiega il tecnico nerazzurro. Che nega un caso Papu: “Ha avuto episodi sfortunatiil Borussia e lain Coppa Italia: se fossero entrati quei palloni si direbbe di lui come di un ...