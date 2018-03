Lampedusa | dopo l’allarme di Croce rossa e associazioni il Viminale chiude l’hotspot “per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) Lunedì l’allarme della delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali che ha visitato il centro trovandolo in “condizioni drammatiche“. Ora ilcorre ai ripari. Eun incontro tra il capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, il direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del dipartimento di Pubblica Sicurezza e il sindaco diannuncia la “chiusura temporanea” deldi, che sarà rapidamente svuotato per consentire “i lavori di ristrutturazione“. L’8 marzo all’interno della struttura c’è stato un incendio, i cui segni sono ben visibili nelle foto scattate durante il sopralluogo di Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili (Cild), Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e Indiwatch: pareti annerite, stanza ...