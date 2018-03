' L' amica geniale' | nuovo set a Napoli | e la città torna agli anni Cinquanta - Cinema

'L'amica geniale' conquista Napoli : il set per una notte nella Galleria Principe : Ormai - ha aggiunto - siamo il set cinematografico all'aperto più ricercato d'Italia e non solo, vengono qui anche produzioni da tutto il mondo'. Per consentire le riprese della serie tv, lo scorso 8 ...

Come partecipare ai casting per L’amica geniale : la serie Rai e HBO a caccia di comparse : La collaborazione tra Rai e HBO darà vita ad una delle serie più attese della prossima stagione tv e adesso è chiaro anche Come partecipare ai casting per L'Amica Geniale. Dopo mesi di rumors e mancate conferme, presto cast e crew saranno a lavoro sulla prima stagione della serie ispirata al primo volume della tetralogia di Elena Ferrante con la regia di Saverio Costanzo. Inizieranno proprio la prossima estate le riprese degli otto episodi e ...