L’allenamento fitness per la pausa pranzo

(Di martedì 13 marzo 2018) Bastano 30 minuti per bruciare calorie e tonificare. Giusto il tempo della. Il riscaldamento inzia con la camminata veloce per raggiungere la palestra. E via con un workout mirato. Esercizi da un minuto l’uno per tre ripetizioni con un minuto di riposo tra un set e l’altro, tre volte alla settimana. Doccia e si torna al lavoro rigenerate. Sì, perché l’attività fisica risveglia corpo e metabolismo, e la produzione di endorfine fa bene alla mente. È studiato che uno stacco completo dal pc e dall’ambiente di lavoro aumenti la produttività. Ma la cosa più importante è che si continuano a bruciare circa 40 calorie durante l’ora successiva, semplicemente rimanendo sedute alla scrivania. E poi l’allenamentoinè il giusto compromesso tra la sveglia alle 6 del mattino e la stanchezza delle 7 di sera dopo otto ore in ufficio. ...