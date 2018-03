L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy | svelata la

optimaitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Non è dato sapere se la sorte del personaggio diin Grey's14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio.L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profondacristiana spesso dilaniata dai dubbi e tesa a mantenere un equilibrio precario tra la fiducia nella scienza e il credo in Dio, sarà certamente uno dei grandi temi da affrontare nel finale di stagione insieme all'addio ad un altro personaggio chiave, quello di Arizona Robbins: anche il contratto dell'attrice Jessica Capshaw, infatti, non è stato rinnovato ed entrambe sono venute a sapere del licenziamento poche ore prima dell'annuncio pubblico con cui Shonda Rhimes ha ...