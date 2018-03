La tromba d’aria vicino a Caserta

San Nicola la Strada. Violenta tromba d’aria 8 feriti e disagi in A1 : Momenti di grande paura in provincia di Caserta dove una tromba d’aria ha provocato 8 feriti , di cui uno grave, e

tromba d’aria si abbatte su Lecce : si contano i danni : Il maltempo ha provocato non pochi danni in Salento. Una Tromba d’aria si é abbattuta mercoledì sera su Lecce provocando crolli.

Maltempo - tromba d’aria nel Grossetano : scoperchiato un capannone : Forte Maltempo in Toscana dove una tromba d’aria si e’ abbattuta nelle campagne di Monte Lattaia nel comune di Roccastrada (Grosseto) scoperchiando un capannone agricolo e danneggiando un podere. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la struttura. Sulla strada Castiglionese, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, invece, all’altezza del chilometro 28, la scorsa notte un grosso albero e’ caduto ...

Regione : chiediamo calamità per tromba d’aria Terracina : Roma – Questo il comunicato della Regione Lazio: “La Giunta regionale del Lazio ha approvato nella seduta odierna la delibera di proposta di declaratoria di eccezionalità... L'articolo Regione : chiediamo calamità per tromba d’aria Terracina su Roma Daily News.

tromba d’aria a Catania/ Video A18 bloccata per alberi caduti : forte vento - crolla soffitto ospedale Garibaldi : Tromba d'aria a Catania, Video: forti raffiche di vento, A18 bloccata per alberi caduti in carreggiata. vento fa crollare controsoffitto dell'ospedale Garibaldi Centro, disagi e interventi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:49:00 GMT)