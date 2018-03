La top 50 dei giocatori più rivalutati dal mercato | un giocatore della Serie A tra i

Ragazzi schiavi dei social - s top per legge : Il mondo dei social è una gran bella cosa. Ma meglio non esagerare con le 'navigazioni'. Almeno così la pensa il governo inglese che pare orientato a mettere un 'tetto all'uso del web'. Un orientamento ...

Giovane ucciso a Pescara - movente rompicapo. Eseguita l'au top sia - esame dei tabulati telefonici : All' esame autoptico ha assistito anche un esperto di balistica dei Ris, che eseguiranno accertamenti sull'auto di Alessandro Neri, ritrovata in centro. Si...

Giovane ucciso a Pescara - il movente resta un rompicapo. Eseguita l'au top sia - esame dei tabulati telefonici : All' esame autoptico ha assistito anche un esperto di balistica dei Ris, che eseguiranno accertamenti anche sull'auto ritrovata in centro. Si scandaglia nel...

Maltempo : nuovo s top alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana : Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “ Porrettana “: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa d alla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni ...

IL PATTO DEI LUPI/ Info streaming sul film diretto da Chris top he Gans su Iris (oggi - 9 marzo 2018) : Il PATTO dei LUPI , il film in onda su Iris oggi, venerdì 9 marzo 2018. Nel cast: Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Jérémie Rénier e Vincent Cassel, alla regia Christophe Gans . (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:43:00 GMT)

Juventus - è gioia grande ma non chiamatela “impresa” : raggiunto l’obiettivo minimo - l’organico del Tottenham non è all’altezza dei top player bianconeri : La Juventus ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi ...