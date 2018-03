La Svezia ha un museo virtuale dedicato al proprio design

gqitalia

: RT @irene_rnd: In Svezia è nato il museo del fallimento e sono abbastanza certa che ci sia una mia gigantografia - Stellamary71 : RT @irene_rnd: In Svezia è nato il museo del fallimento e sono abbastanza certa che ci sia una mia gigantografia - Fr4nkj : RT @irene_rnd: In Svezia è nato il museo del fallimento e sono abbastanza certa che ci sia una mia gigantografia - Jpolemica666 : RT @irene_rnd: In Svezia è nato il museo del fallimento e sono abbastanza certa che ci sia una mia gigantografia -

(Di martedì 13 marzo 2018) “Sweden is a(desti-)nation”. È con questo gioco di parole che l’ente nazionale del turismo svedese ha deciso di presentare al pubblico il suo nuovo progetto: SwedishMuseum.com, un vero esotto forma di portale web, che intende raccontare passo dopo passo, esposizione dopo esposizione la passione viscerale che ha trasformato lain patria del. E in meta ideale per tutti gli appassionati del settore. Ilin questione è stato messo a punto unendo le prospettive delle più svariate categorie di professionisti, tra cui i rappresentanti di Architects Sweden, ASFB-Association of Swedish Fashion Brands, Swedish Federation of Wood and Furniture e Svensk Form (Swedish Society of Crafts and). Dalla moda all’architettura, dunque, passando ovviamente attraverso l’arredamento e l’artigianato. La mostra inaugurale, ...