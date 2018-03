La Svezia cerca cervelli | il Trentino la aiuta Ma Podini non ci sta | «L' Agenzia del

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Canada alla ricerca del poker tra gli uomini - ma la Svezia non ci sta. Italia outsider per la sorpresa : Presente alla prima edizione delle Olimpiadi invernali, quella di Chamonix 1924, il Curling ha fatto ritorno alla rassegna a cinque cerchi a Nagano 1998, dopo alcune edizioni come sport dimostrativo. Nelle cinque edizioni olimpiche del Curling contemporaneo, il Canada ha sempre raggiunto la finale del torneo maschile, vincendo la medaglia d’oro nelle ultime tre edizioni: la nazionale nordamericana potrebbe centrare un quarto successo ai ...