La strada sprofonda e l' auto finisce inghiottita dalla voragine

Maltempo nel Napoletano - sprofonda strada nella notte - tragedia sfiorata : Giugliano. Crollo di Santa Caterina, al lavoro per la messa in sicurezza. Nel punto crollato era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria la prossima settimana. Il punto...

Cede un cantiere a Roma - in strada si apre una maxi voragine. Auto sprofondate di 15 metri : maxi voragine nel quartiere Balduina in via Lucio Andronico, a Roma, dove alcune Auto parcheggiate sono state 'inghiottite' dalla buca che si è creata sul manto stradale. Sul posto i vigili del fuoco e l'Autorità competente. Miracolosamente non si registrano feriti.Le Auto in sosta sono sprofondate per circa dieci-quindici metri. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere ...