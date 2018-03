La Roma fa festa | 1-0 allo Shakhtar e quarti di finale di Champions raggiunti

Roma : Atac - manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti : Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall’Unione Sindacale di Base.... L'articolo Roma: Atac, manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti proviene da Roma Daily News.

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo - manifestazioni ed eventi da Milano a Roma. Mattarella : “Pari opportunità contro le disuguaglianze” : Tanti cortei nelle città italiane, da Milano a Napoli, per manifestare contro il divario salariale e per la parità di genere e i diritti. E in occasione della giornata internazionale della donna Sergio Mattarella insiste: “Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell’odio e del risentimento“. Per il il presidente della Repubblica molestie e violenze contro le donne sono inaccettabili e ...

“Abbiamo scavato ed è saltata fuori”. Metro C - una scoperta storica : gli archeologi fanno festa a Roma. Quando si sono ritrovati davanti a quella meraviglia - sono rimasti a bocca aperta e subito le foto hanno fatto il giro del web : La Metropolitana di Roma crea tanti disagi ai cittadini, ma ogni volta regala sorprese archeologiche straordinarie. Uno spettacolo, uno splendore di mosaici bianchi e a figure nere, geometrie, alberi, un satiro e un amorino che lottano o danzano sotto un tralcio d’uva, un uccello su un ramo e perfino un’antica fontana. Dalla terra dove si sta scavando la fermata della Metropolitana di Amba Aradam, sotto viale Ipponio, spuntano ...

Roma sciopero mezzi 8 marzo 2018 festa della donna : orari e mezzi bloccati - ultime news e aggiornamenti - Ultime Notizie Flash : sciopero mezzi Roma 8 marzo 2018 festa della donna. Anche Roma vede un giovedì nero a causa del blocco dei trasporti pubblici: ecco gli orari e i mezzi che subiranno lo stop l'8 marzo 2018, durante la ...

8 marzo : anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma : 8 marzo: anche Asia Argento parteciperà alla manifestazione di Roma L’attrice, che ha denunciato le molestie di Weinstein, aderisce all’appello per lo sciopero globale delle donne e annuncia che sarà in piazza con Non una di meno. “È tempo del #wetoo, di unire le voci per un unico grido che non potrà più essere ignorato”, dice in ...

Festa della Donna a Roma : tutti gli eventi dell'8 marzo : Cene a tema, spettacoli teatrali dedicati, incontri e party: la Festa della Donna a Roma si celebra tra teatri, location mozzafiato e locali. Dalle visite guidate ai concerti, fino alle serate in cui scatenarsi: l'...

Mauritius in festa per i 50 anni dell’indipendenza. E a Roma un bio- compleanno da museo al bistrot : Nozze d'oro a Mauritius. Il paradiso tropicale nel cuore dell'Oceano Indiano, si prepara a festeggiare il 50° anniversario dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, ottenuta il 12 marzo del 1968. Per onorare questo traguardo storico, a partire dalla prossima settimana, invita a un ricco e colorato caleidoscopio di eventi e manifestazioni in tutto il paese che culminano, ovviamente, lunedì 12 marzo, giorno della ricorrenza.A Roma intanto, ...

Tendenze 2018 per le festa dei 18 anni a Roma : La festa dei 18 anni è unica. E’ uno dei pochi eventi che avviene una sola volta nella vita. E’

Calcio amarcord : Pecchia rimanda la festa scudetto giallorossa - rivivi Napoli-Roma 2-2 del 2001 : Giugno 2001, la squadra di Capello potrebbe ottenere il titolo al San Paolo, ma il gol del 2-2 a 10 minuti dalla fine posticipa tutto

Manifestazione Casapound a Roma - red zone off limits : ...candidato premier di Casapound Simone Di Stefano ha commentato la vicenda di un militante del partito ferito a Livorno."A fine campagna elettorale non vorremmo dare spazio alla violenza politica, è ...

Venerdì 2 marzo a Roma la Festa dei 40 anni dell’associazione di Scenografi - Costumisti e Arredatori italiani : L’A.S.C. compie 40 anni e festeggia le realizzazioni a livello nazionale e internazionale dei suoi Associati: Scenografi, Costumisti e Arredatori