La rivelazione degli studenti romani | ' In gita ci siamo strafatti di cocaina'

(Di martedì 13 marzo 2018) È alquanto risaputo che i giovani di oggi utilizzino spesso alcool e sostanze stupefacenti di ogni tipo, da quelle più leggere come la cannabis VIDEO a quelle più pesanti come le amfetamine e sempre più spesso anche la #. Su ciò, c'è da dire che il problema non sono comunque le sostanze in sé ma il loro utilizzo irresponsabile e l'abuso che a volte può essere fatale, in modo particolare se si tratta di droghe pesanti. Tenendo conto che i vecchi metodi di stampo meramente repressivo e proibizionista non sembrano funzionare, al giorno d'oggi c'è la necessita' di una campagna di educazione e di prevenzione sul tema, che parta dalla #Scuola. Ma proprio dal mondo della scuola giungono notizie non molto rassicuranti su questo fronte. Le rivelazioni dei ragazzi: 'Inci facevamo di ketamina e' In una trasmissione andata in onda su 'Radio Cusano Campus', alcuni ...