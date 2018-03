La riforma elettorale di Bergoglio e il taglio dei collegi cardinalizi sicuri | il

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Un quinquennio sulle rive del Tevere scandisce il tempo, inquieto, della politica e lo scorrere dei parlamenti della Repubblica. Coincidendo nell'ultimo caso con lo startdi un romano pontefice: marzo 2013, mese del conclave. Simultaneità troppo invitante per non assumerne glossario e scenario. Metodo e metafora. E riassumere, in siffatta maniera, la prima "legislatura" di Francesco.Iniziamo dal paesaggio: in Urbe e in Orbe. Analisti, e psicanalisti, alla scuola di Karl Jaspers, le chiamano epoche assiali: quando l'asse dell'universo e della storia s'inclina, s'incrina, dentro e fuori di noi. Senza sentire ragioni, senza risparmiare istituzioni. Stato e partito. Ideologia e antropologia. Chiesa e religione incluse.I valori a dispetto delle apparenze permangono, ma si riposizionano. Arretrano e avanzano in graduatoria., unitamente ad esserne causa e ...