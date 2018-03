La pubblicità nella piccola e media impresa | è tempo di investire

leggioggi

(Di martedì 13 marzo 2018) Oggigiorno il mercato è sempre più competitivo e la, soprattutto per le piccole e medie imprese, è indispensabile per emergere nell’universotico. È di fondamentale importanza quindi costruire un’immagine della propria azienda solida e competitiva, con una forte identità che la distingua da tutte le altre ed, sia online che cartacea. Esistono infatti diverse strategie per promuovere un prodotto o servizio. Al momento il marketing online è sicuramente una delle più efficaci. Un investimento in questo settore può permettere ad un’azienda di raggiungere i propri potenziali clienti grazie ai vari socialdi tendenza come Facebook, Instagram, Twitter, ma anche con un blog o sito ottimizzato per i motori di ricerca, o tramite email. Ad ogni modo, nonostante l’era di internet abbia nettamente rivoluzionato la strategia di ...