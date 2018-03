La nuova patch di Final Fantasy XV Windows Edition risolve alcuni problemi di frame rate

La versione Xbox One X di Quantum Break riceverà una nuova patch correttiva : Nel mese di dicembre dello scorso anno vi avevamo parlato dei problemi tecnici riscontrati nella versione Xbox One X di Quantum Break. Il titolo di Remedy, come molti altri, ha ricevuto un aggiornamento di notevoli dimensioni per il supporto alla console premium di Microsoft.Tramite l'update sono state introdotte migliorie dal punto di vista della risoluzione, ma, come riportò Digital Foundry, furono riscontrati importanti difetti visivi e ...

Disponibile una nuova patch per PUBG su Xbox One : Bluehole Games continua a supportare la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, che poche ore fa ha ricevuto il suo nono aggiornamento. Se siete tra coloro in ansia per la nuova mappa desertica però rimarrete delusi, infatti come riportato di Videogamer.com il nuovo aggiornamento si limita a risolvere bug e glitch ed in generale migliorare l'esperienza di gioco del famoso battle royale.Tra i fix più importanti segnaliamo il ...

Kingdom Come Deliverance si aggiorna su PS4 : la nuova patch risolve il problema con il tasto R2 : Tra le uscite più interessanti di questo periodo va menzionata, sicuramente, quella di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale che sta riscuotendo un grande successo presso i giocatori, nonostante qualche problema tecnico.Gli sviluppatori hanno più volte comunicato che il gioco verrà supportato a dovere e, a confermare le promesse di Warhorse Studios, ecco arrivare la patch per la versione PS4 di Kingdom Come Deliverance, che, Come segnala ...

Xenoblade Chronicles 2 : disponibile la nuova patch che introduce la modalità "Advanced New Game" : Alla fine del mese di gennaio vi avevamo parlato dell'arrivo del New Game Plus in Xenoblade Chronicles 2 chiamato "Advanced New Game". Questa modalità permetterà ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'avventura ad una difficoltà più elevata.Come segnala Gematsu, la modalità è stata resa disponibile con la patch 1.3.0 che, oltre a introdurre l'Advanced New Game, mira a correggere bug minori, problemi tecnici e interviene a bilanciare il ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : questa settimana dovrebbero arrivare i dettagli della nuova patch per Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds è stato recentemente protagonista con alcune notizie che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch: da un'analisi condotta sulla versione mobile del gioco, si è appreso che un eventuale porting non sarebbe poi così impossibile.Oggi il famoso e apprezzato PUBG torna protagonista con novità che riguardano la versione Xbox One. Come segnala USGamer, questa edizione del gioco sembra abbia avuto una ...

nuova patch Overwatch : buff per Sombra - Mei e Doomfist - tutte le novità nelle note : Overwatch si aggiorna con una Nuova patch per PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Le novità sono tante ma quelle che subito emergono sono i buffs per gli eroi Sombra, Doomfist e Mei. Non solo, ci sono anche gli aggiornamenti alle mappe e l'interfaccia utente, oltre alla risoluzione di diversi bug. Ecco tutte le note, con tanto di commento degli sviluppatori. AGGIORNAMENTI DEGLI EROI DI Overwatch Doomfist Artiglieria Integrata La ...

DOOM per Switch si aggiorna con la nuova patch e un video analizza le prestazioni : DOOM per Nintendo Switch è stata sicuramente una gradita sorpresa lo scorso anno per gli utenti della console ibrida, il gioco è stato reso disponibile dal mese di novembre del 2017 e già vi abbiamo fornito un'analisi ad opera di Digital Foundry.Tuttavia, la redazione britannica è tornata sulla versione Switch di DOOM in seguito alla pubblicazione della patch 1.1.1, per esaminare ulteriormente le prestazioni. Come segnala GoNintendo, la qualità ...

DOOM per Switch : la nuova patch introduce i controlli di movimento : DOOM per Nintendo Switch è stata sicuramente una graditissima sorpresa per tutti gli utenti dell'apprezzata console ibrida di Nintendo, il gioco è disponibile dal 10 novembre 2017 e riguardo il porting per la macchina della grande N vi abbiamo già fornito l'accurata analisi di Digital Foundry.Oggi si torna a parlare della versione Switch di DOOM con interessanti novità che riguardano la patch 1.1.1 che, come riporta Nintendoeverything, dovrebbe ...

Kingdom Come Deliverance : entro due settimane arriverà una nuova patch per PS4 e Xbox One : L'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance, è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC. Riguardo l'interessante titolo già vi abbiamo proposto la nostra recensione e ora arrivano novità relative alla prossima patch prevista per le versioni console.Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, l'update per le versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come Deliverance arriverà entro le prossime due settimane. A confermarlo è il boss di ...

Star Wars Battlefront 2 : la nuova patch introduce la modalità Jetpack Cargo e bilancia i personaggi : Gli sviluppatori del discusso Star Wars Battlefront 2 hanno già comunicato di essere al lavoro su nuove modalità da inserire all'interno del gioco, ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che una di queste modalità sarà presto implementata.Con la nuova patch 1.2 vengono introdotte interessanti novità in Star Wars Battlefront 2, come la modalità Jetpack Cargo molto simile a Cattura la Bandiera presente in giochi come Call of Duty. ...

Cosa cambia con la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 : nuova modalità e bilanciamenti eroi : Arriva una nuova patch di Star Wars Battlefront 2 per tutti gli appassionati e giocatori. Al di là della polemica infinita sulle microtransazioni dobbiamo dire che EA sta supportando abbastanza bene il gioco. In particolare la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 bilancia i personaggi e corregge tantissimi bug, oltre ad apportare diversi buff e nerf che potete leggere qui. Viene inoltre introdotta una nuova modalità, Jetpack Cargo, che non è ...

Intel : nuova patch contro Meltdown e Spectre : Da poco, Intel, ha annunciato una prima diffusione di una nuova patch progettata per combattere le debolezze di Meltdown e Spectre. patch Intel Nello scorso mese sono state rilasciate differenti patch, basate sui differenti OS, che però hanno causato alcuni casi di instabilità e riavvii improvvisi dei PC. Intel ha però, da poco, rilasciato una patch per la serie di CPU Skylake, che dovrebbe risolvere totalmente il problema La patch in questione ...

In Rete nuova build di Android 8.0 Oreo con le patch di febbraio per i Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 con CPU Snapdragon : In Rete è stata pubblicata una nuova versione dell'update ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 e con le patch di sicurezza di febbraio L'articolo In Rete nuova build di Android 8.0 Oreo con le patch di febbraio per i Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con CPU Snapdragon è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Chrome OS 64 in roll out con una nuova shortcut per gli screenshot - aggiornamenti per le app Android e patch di sicurezza : Chrome OS inizia a ricevere un update: è partito il roll out della versione 64. I dispositivi Chrome OS convertibili ottengono una nuova scorciatoia per effettuare gli screenshot ispirata a quella classica di Android. Al contempo, questa nuova versione di Chrome OS contiene anche una serie di miglioramenti relativi alle app Android e le patch di sicurezza aggiornate. L'articolo Chrome OS 64 in roll out con una nuova shortcut per gli screenshot, ...