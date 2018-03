La misteriosa «Malattia X» minaccia il mondo Ma che cos’è?

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) Una, causata da «un agente patogeno attualmente sconosciuto», che potrebbe provocare una «grave epidemia internazionale». L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha incluso «Disease X» (così è stata chiamata genericamente) nel suo ultimo piano globale per accelerare la ricerca e lo sviluppo durante le emergenze sanitarie, come le epidemie di Ebola, Sars o Zika. La «X» è la nonaglobale – per ora del tutto ipotetica – inserita nella List of Blueprint Priority Diseases del 2018, un elenco dei patogeni più pericolosi che potrebbero causare la prossima grande epidemia mondiale e per cui non sono ancora state trovate soluzioni. Lo ha stilato il 7 febbraio, a Ginevra, un comitato dell’Oms composto da virologi, batteriologi e infettivologi. Ma che«Disease X»? È unache potrebbe avere origine da una mutazione biologica e ...