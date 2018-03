La manutenzione dei sensi | un sentiero di montagna per arrivare in alto fino

Burian - caos dei treni : “Il problema sono gli scambi - occorre più manutenzione : “Il problema principale e’ legato agli scambi: l’infrastruttura ferroviaria e’ sicuramente da migliorare e necessita di piu’ manutenzione per essere meno esposta a situazioni di collasso nelle criticita’. Detto questo, quando si progetta, ci si contiene nel dimensionamento tenendo conto delle condizioni in cui l’infrastruttura dovra’ operare: questo vale per tutte le progettazioni”. Lo ...

Gestione auto permette di gestire le scadenze e la manutenzione dei veicoli : Gestione auto è un'applicazione che offre la possibilità di tenere sotto controllo le scadenze relative alla manutenzione e alle tasse di uno o più veicoli. E' possibile inserire tutte le scadenze direttamente nella dashboard specificando se sono a chilometri oppure a tempo, con la possibilità di aggiungere rinnovi o tagliandi. L'articolo Gestione auto permette di gestire le scadenze e la manutenzione dei veicoli è stato pubblicato per la prima ...

“La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani : un viaggio tra monti - figli - amori e sindrome di Asperger : “Così potevamo avere l’alibi per barricarci dentro e dedicarci alle nostre silenziose occupazioni. Al caldo, con la legnaia ricolma e la dispensa ben fornita. In confortante isolamento. Con la possibilità, comunque, di controllare in qualsiasi momento cosa stava succedendo nel mondo attraverso il computer, con gli occhi e i gesti distaccati di due abitanti di […]

“La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani : un viaggio tra monti - figli - amori e sindrome di Asperger : “Così potevamo avere l’alibi per barricarci dentro e dedicarci alle nostre silenziose occupazioni. Al caldo, con la legnaia ricolma e la dispensa ben fornita. In confortante isolamento. Con la possibilità, comunque, di controllare in qualsiasi momento cosa stava succedendo nel mondo attraverso il computer, con gli occhi e i gesti distaccati di due abitanti di […]