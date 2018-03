La lunga mano di Mosca tra Londra e Damasco

internazionale

: @CesareSacchetti La mano lunga del Gruppo Bilderberg, di Soros e della massoneria sul #M5S. Gli elettori pentastell… - jmrhockey93 : @CesareSacchetti La mano lunga del Gruppo Bilderberg, di Soros e della massoneria sul #M5S. Gli elettori pentastell… - Andreucciblog : la mia mano destra....e il braccio destro di Simone la dicono lunga sul...ritmo - ROB33R33 : RT @Annalisa3073: ...Nuda sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea finché nasce il giorno e t’addentri nel sotterraneo… -

(Di martedì 13 marzo 2018) L'aspetto più preoccupante è che la Russia si sta impantanando in Medio Oriente e in Ucraina, che gli occidentali non sanno cosa fare per limitare il suo avventurismo e che tutto il mondo sembra ...