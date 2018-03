La Delta Informatica ritrova la vittoria sul campo di Perugia

volley.sportrentino

: Successo esterno in tre parziali per la Trentino Rosa #volleytaa - DolomitiVolley : Successo esterno in tre parziali per la Trentino Rosa #volleytaa - DolomitiVolley : Dolce trasferta umbra per la Delta Informatica, le gialloblù hanno la meglio su Perugia in tre set - TrentinoRosa : La Delta Informatica ritrova la vittoria sul campo della Bartoccini Perugia. Le gialloblù sorridono in tre set graz… -

(Di martedì 13 marzo 2018) La cronaca Consueto starting six per Nicola Negro che schiera Moncada in regia, Kiosi opposto, Dekany e Fiesoli in posto -4, Fondriest e Moretto al centro e Zardo libero. Bovari, allenatore delle ...