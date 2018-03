La crosta nei formaggi | quando è commestibile? Tutte le info utili

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Molti consumatori trovano ladeimolto appetibile da mangiare, non sapendo però che molte volte la superficie esterna non è. Alcune croste sono facili da riconoscere e scartare perché si tratta di rivestimenti costituiti da cere (come per il Gouda, l’Edamer, alcune caciotte e pecorini semistagionati), da tessuto (come in una varietà di Cheddar) o da altri materiali non commestibili (come nei pecorini e nella toma affinati nella paglia o nelo sardo con l’argilla). Altriinvece presentano dei conservanti come l’E235 (natamicina), che permetto di bloccare lo sviluppo di muffe effettuando un trattamento superficiale neia pasta dura e semidura, come alcuni pecorini. Lo stesso trattamento viene fatto per l’asiago, il Montasio e il Piave. In questi casi, la soluzione migliore, per non andare incontro a rischi per la salute del ...