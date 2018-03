La crisi del Pd e l’ombra di Orbán

L'addio a April in Grey's Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell'episodio 14 17 : L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso dilaniata dai dubbi e tesa a mantenere un equilibrio precario tra la fiducia nella scienza e il credo in ...

L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell’episodio 14×17 : Non è dato sapere se la sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy 14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio. L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso ...

Salute : la grande recessione colpisce al cuore - fotografato l’effetto della crisi : La grande recessione del 2008 ha colpito ‘al cuore‘. La crisi economica verificatasi tra il 2008 e il 2010 negli Usa e nel mondo, infatti, è stata associata a importanti fattori di rischio cardiovascolare, tra cui l’aumento della pressione sanguigna e dei livelli di glucosio nel sangue. E’ quanto emerge da un nuovo studio condotto dall’Università della California a Los Angeles, pubblicato su ‘Pnas’. La ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ Nuove voci di crisi per la coppia : la colpa ancora della madre di lei? : Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo in crisi? Le voci tornano a diffondersi soprattutto a causa della contrarietà della madre di lei a questo rapporto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 02:04:00 GMT)

Grey’s Anatomy 14 su FoxLife - anticipazioni episodi del 12 e 19 marzo : la fine di Paul e la crisi di April : Con l'episodio del 12 marzo di Grey's Anatomy 14 su FoxLife si conclude la storyline dedicata alla violenza domestica a cui questa stagione del medical drama ha voluto dedicare due capitoli a partire dalla vicenda della specializzanda Jo Wilson. Nell'episodio tornano le guest star Matthew Morrison nei panni del violento dottor Paul Stadler e Bethany Joy Lenz in quelli di Jenny, promessa sposa e vittima di violenza domestica. Dopo il loro ...

Moneta Fiscale : la crisi di nervi dell'establishment : Nessuno si sveglia la mattina pensando a come modificare il sistema Monetario e la connessa governance dell'economia - se il sistema funziona in modo normale e accettabile. La Moneta è come l'aria. ...

SPY FINANZA/ Usa - la crisi delle piccole banche che deve preoccupare l'Italia : Negli Stati Uniti c'è una situazione piuttosto grave delle piccole banche, piene di crediti difficilmente esigibili, specie nel settore automotive.

crisi Pd - Orfini : “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No alla presidenza di una Camera. Chi perde sta all’opposizione” : “Non mi sembra ci siano le condizioni per cui la presidenza di una Camera vada di nuovo a un rappresentante del Pd”. La chiusura all’ipotesi di un primo passo di avvicinamento alla formazione di un governo con i voti del Pd arriva dal presidente del partito Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3. Una posizione che si allinea a quella del segretario uscente Matteo Renzi: “Secondo ...

Disoccupazione e giovani in fuga I numeri della crisi siciliana : Nel corso dell'evento, intitolato "Insieme per disegnare il futuro", si discuteranno proposte e problemi che interessano alcuni settori nevralgici dell'economia siciliana, dal turismo al commercio ...

Cna - Ferri alla premiazione delle imprese : «Riconoscimento meritato per aver resistito alla crisi» : Semplificazione Fiscale; ricerca e sviluppo del made in Italy: questi i punti critici per rilanciare l'economia ed il mondo del lavoro". "Desidero ringraziare Cna" ha concluso Ferri "il mondo dell'...

Banche - conti in ripresa : i migliori dall'inizio della crisi : In base al IV Rapporto sui Mercati Bancari Europei messo a punto dall'Abi, i bilanci 2017 dei maggiori gruppi europei confermano che 'la ripresa dell'economia si riflette positivamente sulla dinamica ...

Le due Italie/ Così la crisi europea della sinistra spinge M5S : Questa elezione non somiglia a nessuna di quelle della storia della Repubblica. Mai era successo che le forze antisistema , o percepite come tali, ottenessero la maggioranza dei consensi, mai era ...

Una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

"Il crollo del Pd? Un evento annunciato - un destino quasi compiuto. Ora serve responsabilità - la crisi è difficilissima" : "Si tratta di un evento annunciato", anzi "era un destino quasi compiuto". Questo il commento del presidente emerito Giorgio Napolitano ai giornalisti che gli chiedevano se si aspettasse un crollo del Pd di queste proporzioni. "Non sono stato sorpreso, forse è stato peggio di quanto annunciato ma tutto faceva prevedere questo risultato", ha aggiunto."Questa è una crisi difficilissima" e bisogna pensare "all'interesse generale" e ...