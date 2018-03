La Consulta ha respinto le dimissioni del giudice Zanon

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) La Corte Costituzionale haledelNicolòe in questa fase vale per lui l'autosospensione. Laha preso atto dell'intendimento di, in questa fase, di sospendere la sua partecipazione ai lavori della Corte.L'indagine che vede indagato ildimissionario della, Nicolò, per peculato d'uso è alle ultime battute, ma non ancora chiusa. Gli inquirenti attendono una memoria difensiva da parte delcostituzionale a cui è contestato l'utilizzo improprio dell'auto di servizio e dei buoni carburante.è stato ascoltato la settimana scorsa negli uffici di piazzale Clodio.Nella vicenda risulta indagato il soloe non la moglie che secondo l'accusa avrebbe utilizzato l'auto blu, per gli inquirenti di uso esclusivo dell'ex consigliere del Csm. La donna avrebbe usato l'auto di ...