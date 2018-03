La chemioterapia nel cancro dello stomaco

fondazioneserono

(Di martedì 13 marzo 2018) La chirurgia rappresenta il trattamento ottimale con intento curativo nel paziente con tumoredistale e della giunzione gastroesofagea. Pur tuttavia, ancora oggi, il tasso di recidiva loco-regionale e a distanza appare rilevante anche dopo la chirurgia radicale. La chirurgia ottimale è rappresentata dalla gastrectomia totale/subtotale con linfoadenectomia D2 che deve comprendere almeno 15 linfonodi e sulla base della quale è possibile una stadiazione patologica basata sulla classificazione T (tumore primitivo), N (linfonodi), M (metastasi a distanza) in grado di permettere un'idonea pianificazione terapeutica 1. Per quanto riguarda il trattamento adiuvante (ovvero un trattamento postoperatorio in assenza di malattia), diversi studi hanno investigato il ruolo dellada sola o associata a radioterapia. Nonostante singoli studi abbiano dimostrato risultati ...