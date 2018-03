La bomba sociale del futuro | 5 | 7 milioni di giovani a rischio povertà nel 2050 causa

Migranti : Berlusconi - c’è bomba sociale pronta a scoppiare : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Quello che è accaduto a Macerata dimostra che “c’è una bomba sociale pronta a scoppiare con una dimensione molto più vasta”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai 3. “Tra gli italiani c’è una percezione di insicurezza incredibile e in questa situazione può attecchire una cattiva pianta: il razzismo”. L'articolo Migranti: Berlusconi, c’è bomba sociale ...

Berlusconi alza i toni : 'Via 600 mila migranti - sono una bomba sociale' : L'affondo sui migranti di Silvio Berlusconi. 'E' una questione urgentissima. Oggi in Italia se ne contano 650mila di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una ...

Migranti - Di Maio : “Berlusconi? Ha perso la memoria - è lui il vero responsabile della bomba sociale” : “A 81 anni cominci a perdere la memoria e allora è preoccupante per tutto il Paese, eppure conosco tanti 81enni che ricordano bene le nefandezze che ha fatto quando era al governo. Berlusconi è il responsabile della bomba sociale dell’immigrazione in Italia perché è un fenomeno fuori controllo per colpa sua e per colpa del centrosinistra che insieme hanno firmato trattati vergognosi, hanno fatto business sull’immigrazione e ...

Immigrati bomba sociale Subito via 600mila irregolari : «G li Immigrati irregolari? Una bomba sociale pronta ad esplodere». Silvio Berlusconi, intervistato dal Tg5, nei giorni caldi dell'omicidio di Pamela Mastropietro e della sparatoria di Macerata, annuncia le linee-guida del programma su sicurezza e immigrazione«Oggi in Italia esiste un grande problema sicurezza, la priorità assoluta è riprendere il controllo della situazione. Quando saremo al governo investiremo ...