Kylie Jenner | costretta a cambiare la didascalia dell’ultima foto dopo le critiche dei fan

Kylie Jenner : 10 curiosità sulla figlia Stormi e sulla gravidanza : Lo scorso primo febbraio, Kylie Jenner ha dato alla luce la figlia avuta con Travis Scott e, come sai, non ha mai confermato di essere incinta e non ha mai parlato della gravidanza quando aspettava la piccola Stormi. Adesso la star ha però deciso di condividere qualche dettaglio sui nove mesi di attesa (hai visto il video tributo?) e sulla figlia in un Q&A con i fan: nel video ti raccontiamo le 10 curiosità che ha svelato! [arc ...

Kylie Jenner : il significato dietro al suo nuovo anello ti riempirà il cuore : Kylie Jenner porta spesso anelli anche sul dito destinato alla fede oppure sull’anulare dell’anello di fidanzamento: ma questo non vuol dire che si sia sposata o abbia ricevuto la proposta di matrimonio come a volte azzardano i tabloid. Semplicemente, adora i bling bling! E con l’ultimo gioiello sfoggiato ha alzato l’asticella, riuscendo a fare un doppio tributo con un unico anello. Oro e diamanti, per un valore di 450 ...

La prima foto insieme di mamma Kylie Jenner e la figlia Stormi : Allo scattare di un mese di vita della sua piccola Kylie Jenner, la beauty guru e social mogul, ha finalmente postato una foto in cui è in compagnia della figlia Stormi. «Il mio angelo ha un mese oggi», ha scritto il 2 marzo. E i fan hanno apprezzato. LEGGI ANCHELa figlia di Kylie Jenner è già una star La neo mamma, 20 anni, che su Instagram supera i 102 milioni di follower ha scelto per lei un nome molto originale. Non molto diffuso negli Stati ...

Kylie Jenner spunta la prima foto con la sua bimba : Kylie Jenner ha festeggiato il primo mese della piccola Stormi, con una foto da oltre 9 milioni di like su “Instagram”, nella quale tiene teneramente in braccio la bimba. Dopo aver ricevuto una Ferrari super lusso dal compagno Travis Scott, come regalo dopo il parto, la Jenner sembra esser ritornata già in perfetta forma. Le sue pose sensuali davanti allo specchio lo testimoniano e hnnoa già mandato in estasi i suoi follower sui social.

Kylie Jenner in tanga su Snapchat : è già in formissima a un mese dal parto : La piccola Stormi ha compiuto un mese di vita ieri, primo marzo, e mamma Kylie Jenner è già tornata super in forma. Kylie finally posted a video of herself! Just 1 month after having a baby! (Posted 3/1/18) A post shared by Kylie Jenner (@KylieSnapchat) on Mar 1, 2018 at 12:44pm PST La 20enne ha mostrato la pancia di nuovo piattissima, in due video su Snapchat in cui indossa solo una maglia crop top e un tanga neri. 1 ...

Kylie Jenner : una foto con in braccio Stormi per il primo mese della figlia : La figlia di Kylie Jenner e Travis Scott ha compiuto un mese il primo marzo e la neo mamma ha pubblicato un dolce tributo su Instagram. “Il mio piccolo angelo ha un mese” ha scritto la star su Instagram, pubblicando due foto in cui tiene in braccio Stormi. my angel baby is 1 month old today A post shared by Kylie (@KylieJenner) on Mar 1, 2018 at 2:50pm PST Anche se sia Kylie che Travis nell’ultimo mese avevano ...

Kylie Jenner mamma in crisi : Travis Scott è un papà poco presente : Kylie Jenner è una mamma in piena crisi: Travis Scott non sarebbe un papà presente con la figlia e questo non la sta aiutando Kylie Jenner è sicuramente uno dei personaggi più noti e seguiti del web. Come influencer e stilista Kylie è sempre stata in grado di ispirare i giovani che la seguono da tutto il […] L'articolo Kylie Jenner mamma in crisi: Travis Scott è un papà poco presente proviene da Gossip e Tv.

L'incredibile regalo post-parto per Kylie Jenner : Non passa giorno senza che Kylie Jenner, popolare sorella di Kim Kardashian, non dia motivo alla stampa americana per parlare di lei. Se pochi giorni fa la stampa si fiondava su un tweet in cui ...

Kylie Jenner : ha ricevuto un regalo milionario per aver dato alla luce la figlia : La maggior parte delle neo mamme riceve fiori e palloncini dopo aver partorito, ma Kylie Jenner si sa, non è un tipo qualunque! La 20enne ha dato alla luce la figlia avuta con Travis Scott lo scorso primo febbraio e i suoi sforzi sono stati premiati con un motore ruggente: sì, quello della Ferrari nera con interni rossi in edizione limitata che le è arrivata come regalo! Kylie got a new car from Travis as a push present! A Laferrari ...

Il cinguettio che affossa Kylie Jenner fa perdere 1 - 3 miliardi a Snapchat : Sara Mauri A Kylie Jenner Snapchat non piace più. L'ha fatto capire con un caustico cinguettio su Twitter. Dicono tutti che il tweet della Jenner abbia affossato il titolo dell'app in borsa. Ma cosa ...

Jordyn Woods - la BFF di Kylie Jenner : 7 curiosità da sapere su di lei : È l’inseparabile BFF di Kylie Jenner e, se segui la guru dei trucchi, non puoi non aver mai notato Jordyn Woods. La 20enne è onnipresente nelle foto social di Kylie, co-protagonista nel reality “Life of Kylie” e l’hai vista anche nel video con cui la star ha annunciato la nascita della figlia Stormi. Ecco tutto quello che devi sapere su Jordyn Woods nel video! [arc ...

Kylie Jenner e il tweet che fa crollare Snapchat in borsa : ecco cosa è successo : Un solo tweet per far crollare in borsa il titolo di una compagnia importante come Snapchat: sembrerebbe esserci riuscita Kylie Jenner, una delle sorelle di Kim Kardashian e vera star...

Kylie Jenner affonda Snapchat/ Il social network perde 1.3 miliardi con un tweet : la potenza del cinguettio : Kylie Janner affonda Snapchat, u suo tweet fa perdere al social network 1.3 miliardi di dollari. Si mette male per Snapchat dopo il cinguettio di protesta della sorellastra della Kardashian(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:07:00 GMT)

Un tweet di Kylie Jenner fa perdere 1 - 3 miliardi a Snapchat : Sembra incredibile, ma in fondo ha senso, se si considera che Kylie Jenner, sorellina di Kim Kardashian, è sempre stata una grande utilizzatrice di Snapchat, l'applicazione che permette di mandare foto e messaggi "a tempo".È bastato un suo messaggio su twitter, in cui si lamentava di un restlying grafico che non l'ha convinta e che le sta facendo usare Snapchat sempre di meno, a far crollare il titolo della società, ...