Kerri Chandler | il padre della deep house a Perugia

Kerri Chandler ai Magazzini Generali venerdì 19 gennaio per una serata Deep Hause. : Dopo il successo della data con Laurent Garnier, i Magazzini Generali portano a Milano l’inventore del suono Deep Hause. Kerri Chandler è la storia della house music. Nasce negli anni settanta nel New Jersey, all’ombra del club Zanzibar, dove la selezione musicale era curata da Tony Humphries, uno dei DJ più in voga a quei tempi. La frequentazione di questo Club è stata determinante nel far scoccare la passione per la musica house in ...