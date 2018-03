Karina Cascella contro Eva Henger | “Alessia Marcuzzi tutta la vita!”

lanostratv

: Io voglio un confronto tra Alessia Mancini e Karina Cascella, e solo ad espressioni facciali, ovviamente da Barbara. 22% assicurato. #isola - hasDarkHorse : Io voglio un confronto tra Alessia Mancini e Karina Cascella, e solo ad espressioni facciali, ovviamente da Barbara. 22% assicurato. #isola - scarpatipress : RT @bollicinevip1: KARINA CASCELLA TROVA L’AMORE MA PERDE L’AMICA GUENDALINA - bollicinevip1 : KARINA CASCELLA TROVA L’AMORE MA PERDE L’AMICA GUENDALINA -

(Di martedì 13 marzo 2018) Evae la lite con Alessia: l’opinione diha pubblicato pochi minuti fa un video della lite tra Alessiae Evaavvenuta ieri in diretta all’Isola dei Famosi, e ha poi scritto nella didascalia il suo pensiero. L’opinionista di Barbara d’Urso ha esordito il suo lungo discorso affermando che non voleva assolutamente santificare nessuno, in quanto lei non era presente quando sarebbe accaduto ciò che ha rivelato Eva, e quindi non saprà mai con certezza se Francesco Monte abbia fumato o meno. Fatto sta che secondoquella di ieri non era la sede adatta per inscenare una discussione del genere: l’Isola è una trasmissione di intrattenimento e come tale i temi avrebbero dovuto essere altri. Laha poi inveitol’ex pornostar: “L’unica certezza è che Francesco era a ...