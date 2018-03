Juventus-Atalanta | la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : Gasperini ha il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Atalanta : diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Probabili Formazioni Juventus-Atalanta Serie A 14-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Atalanta, Recupero 26^ giornata di Serie A, 14-03-2018 alle ore 18:00. Higuain, toccato duro Domenica, è in dubbio. Gasperini punta sulla coppia Ilicic-Gomez. Archiviate con due vittorie le rispettive sfide contro Udinese e Bologna, Juventus e Atalanta sono pronte a scendere in campo già mercoledì per il recupero della 26a giornata di Serie A 2017-18. L’incontro, all’epoca rinviato per via della neve che ...

Juventus : squadra subito al lavoro in vista dell’Atalanta : Continua il periodo intenso per la Juventus, che non ha il tempo per godersi il successo di ieri contro l’Udinese che l’ha riportata in vetta in campionato, perchè fra soli due giorni è di nuovo chiamata in campo, per il recupero contro l’Atalanta. Il gruppo agli ordini di Max Allegri si è ritrovato oggi a Vinovo: consueto scarico per i protagonisti in campo ieri, sessione piuttosto intensa per gli altri giocatori, che hanno ...

L’Atalanta e la ‘Primavera’ contro la Juventus : Gasperini sbotta : Si avvicina il recupero della gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, prima del rinvio per neve non sono mancate le polemiche, in particolar modo avevano fatto discutere le scelte degli ospiti di schierare le seconde linee. Gasperini non ci sta e sbotta ecco le dichiarazioni: “tali polemiche vengono fatte attraverso la rete da chi non ha nome né volto” ha sbottato Gasperini a ‘Radio Uno’. “L’Atalanta non ha mai ...

Atalanta - Gasperini : 'Prima o poi il Napoli dovrà pure batterla la Juventus' : Così Gian Piero Gasperini, parlando a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. ' Il miglior successo per l'Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre ' , fa ...

Risultati e classifica Serie A - 27a giornata : Juventus al comando - l’Atalanta sogna l’Europa League : Si sono appena concluse le gare pomeridiane della 28a giornata della Serie A di calcio: la Juventus vola in vetta alla classifica in maniera solitaria grazie alla doppietta di Dybala, che schianta 2-0 l’Udinese, mentre la Lazio si salva al 94′ in casa del Cagliari grazie ad Immobile, ed impatta 2-2. L’Atalanta espugna Bologna, mentre in chiave salvezza sono pesantissimi i tre punti guadagnati dal Crotone, con il 4-1 alla ...

Juventus - Udinese e poi Atalanta/ Quattro giorni per tornare ad essere la capolista : Juventus, Udinese e poi Atalanta: Quattro giorni per tornare ad essere la capolista. Il club torinese affronterà oggi i friulani e poi in settimana il recupero con i bergamaschi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:31:00 GMT)

Torino - controlli durante Juventus-Atalanta : beccati tre ambulanti : foto di repertorio, controlli della municipale in occasione della partita di mercoledì pomeriggio tra Juventus e Atalanta . Nel corso della semifinale di coppa Italia, gli agenti del Reparto Polizia ...

Video/ Juventus-Atalanta (1-0) : Zuliani polemico. Highlights e gol della partita (Coppa Italia) : Video Juventus Atalanta (risultato finale 1-0): gli Highlights e i gol della partita di Coppa Italia che ha visto i bianconeri accedere alla finale che si giocherà il prossimo 9 maggio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Video/ Juventus-Atalanta - 1-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia - ritorno semifinale - : Video Juventus Atalanta , risultato finale 1-0, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri che arrivano così in finale.

Video/ Juventus-Atalanta (1-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - ritorno semifinale) : Video Juventus Atalanta (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia che ha visto i bianconeri accedere alla finale che si giocherà il prossimo 9 maggio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:44:00 GMT)

Le pagelle di Juventus-Atalanta : 6 BUFFON Salvato dal palo che respinge la conclusione da trenta metri di Gomez: l'Atalanta lo tiene sveglio, ma lui non deve sbrigare un gran lavoro. 6 LICHTSTEINER Meno 'cavallone' del solito, ma non ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Juventus-Milan è la finale - eliminate Atalanta e Lazio : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:21:00 GMT)