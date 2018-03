Juventus | assalto a Wilshere | Marotta e Paratici studiano il colpo a parametro zero

Calciomercato Juventus - assalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...

Juventus - assalto a Cristante : ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… : Juventus, assalto a Cristante: ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, assalto A Cristante- La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Cristante. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, i bianconeri sarebbero pronti a ...

Juventus - Allegri ha chiesto Bonaventura : pronto l’assalto di Marotta : Juventus, Allegri ha chiesto Bonaventura: pronto l’assalto di Marotta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Allegri- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta piombare su Giacomo Bonaventura. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto il giocatore rossonero per la prossima stagione. Un giocatore capace di vestire sia i panni ...

LIVE Pagelle Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : la Juve ritrova Buffon per contenere l’assalto di Gomez e compagni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atalanta-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018. È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa ...

Juventus - Cuadrado out : attesa la diagnosi per il colombiano. Ora assalto a Politano… : Juventus, Cuadrado out: attesa la diagnosi per il colombiano. Ora assalto a Politano… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, CUADRARO OUT- La Juventus, nel corso delle prossime ore, valuterà attentamente la situazione legata a Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, fermo ai box per un piccolo problema di pubalgia, potrebbe finire sotto i ferri, ...

Juventus - Cuadrado rischia un lungo stop : assalto a Politano - polemiche con Sarri! : Juventus, Cuadrado potrebbe finire sotto i ferri. L’esterno bianconero, come rivelato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, sarebbe in procinto di operarsi, lasciando dunque la Juventus senza un’importante alternativa sull’esterno. Marotta starebbe dunque pensando ad aggiungere un altro attaccante alla rosa, un nome che di certo attirerà polemiche. Si tratta del calciatore del Sassuolo Politano, venuto alle ...

Importante annuncio dell’agente di Cristante : “lascerà l’Atalanta” - assalto di Juventus e Inter : L’Atalanta si appresta ad affrontare il Napoli allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Domenica la sfida tra i bergamaschi e i partenopei aprirà la giornata di campionato, la seconda di ritorno. Gasperini vuole tentare il colpaccio dopo aver espugnato il San Paolo in Coppa Italia. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Bryan Cristante, che sta vivendo una stagione straordinaria. L’agente del centrocampista, Giuseppe Riso, ...

Juventus - assalto a Barak su indicazione di Nedved : Juventus, assalto a Barak su indicazione di Nedved Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Barak – Se due indizi fanno una prova, tre indizi costituiscono un fatto. E allora, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è netto e chiaro che la Juventus si stia muovendo con decisione su Antonin Barak dell’Udinese. Vediamo perchè. Barak BLOCCATO ...

Juventus - assalto Real Madrid a Dybala : proposto Bale ai bianconeri : Juventus, assalto Real Madrid a Dybala: proposto Bale ai bianconeri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, assalto Real Madrid A Dybala – Un’indiscrezione proveniente dalla Spagna scuote il mercato. Secondo quanto riporta Don Balon, il Real Madrid starebbe pensando di rispondere subito al colpo Coutinho messo a segno dal Barcellona. I Blancos ...