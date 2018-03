Juventus | Allegri Sarri? Non commento le sue parole Il Napoli può lottare per lo

Juventus - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Juventus-Atalanta - Allegri : “Il Napoli non mollerà - domani dobbiamo vincere. Gioca Dybala e…” : Juventus-Atalanta, Allegri- Dopo la vittoria contro l’Udinese, la Juventus si prepara al match di recupero contro l’Atalanta. domani, alle ore 18:00, i riflettori dell’Allianz Stadium si illumineranno sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. Allegri, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Servirà una Juventus attenta perchè il Napoli non mollerà fino alla fine”. “Napoli ANCORA IN […] L'articolo ...

Juventus - Allegri : 'Il Napoli può fare 100 punti - lotterà per lo scudetto fino alla fine' : Non fidarsi di questo Napoli - che potrebbe scivolare a -4 dopo il recupero contro l'Atalanta - è meglio. Max Allegri sceglie il profilo basso , 'Non abbiamo ancora vinto nulla', e fissa la quota ...

Juventus - Allegri : 'Giocano Buffon e Pjanic. Sarri? Non lo commento...' : 1 di 5 Successiva TORINO - Questa la conferenza stampa di Massimilano Allegri alla vigilia del recupero con l'Atalanta: Buffon C'E' - ' Cuadrado e Bernardeschi unici non disponibili, devo vedere Alex ...

Juventus - Allegri : 'Ora che siamo in testa non dobbiamo mollare l'osso' : TORINO - Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato contro l' Atalanta , gara che era stata rinviata per la fitta nevicata a Torino: ' Gli indisponibili ...

Juventus - Allegri : "Scudetto? Si vince con 100 punti. E il Napoli non mollerà" : hd - "Higuain è un giocatore straordinario, ha tempi di gioco e una qualità tecnica tra i migliori al mondo. Le cose che fa sono straordinarie, anzi ne ha fatte anche poche, chi è il rigorista? I ...

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...