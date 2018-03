Juve | Dybala-Higuain al top | ma c' è chi segna di più

Juventus - Dybala verso la miglior stagione di sempre : 1 di 2 Successiva TORINO - La magia con la Lazio all' Olimpico , la prima gioia stagionale in Champions per ribaltare il Tottenham, la doppietta scintillante contro l' Udinese . Con 4 gol nello spazio ...

Non solo gol : Dybala nel cuore della Juventus : IL MONDO AI PIEDI DI Dybala AL CENTRO DI TUTTO - Prestazioni che confermano come Dybala sia davvero tornato al top della condizione fisica e psicologica e che i gol non siano stati lampi isolati di ...

Juventus - Dybala ribalta il campionato : Tre gol, tutti decisivi, per la Joya nelle ultime due partite, che sono coincise con il sorpasso in classifica ai danni del Napoli. Così l'argentino si è ripreso di forza il proprio posto da ...

Juventus - Dybala è tornato : il mondo ai piedi della 'Joya' : Quattro perle assolute che hanno riportato Dybala alla ribalta in Italia e nel resto del mondo, dove ora è uno dei protagonisti più attesi in vista della fase decisiva della Champions e anche per il ...

Doppietta di Dybala contro l'Udinese - l'argentino ha ritrovato la Joya e ora trascina la Juve : Dal dischetto l'ex Napoli si è fatto respingere la conclusione da Bizzarri, ma per la Joya questo non è un problema: "Noi non siamo egoisti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Quando fa gol uno ...

Juventus - questo è Dybala! E fa paura a tutti : TORINO - Ci manca solo che si metta a segnare anche di testa, cosa che finora non gli è ancora mai riuscita, almeno in Italia. Intanto ieri Paulo Dybala ha firmato la quarta rete stagionale con il ...

Juventus - sorpasso sul Napoli : Dybala firma lo scatto scudetto : Allegri primo in classifica e virtualmente a +4. Sarri non molla, ma i suoi sembrano in flessione. E ancora una volta non si rialzano

28^Giornata : Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli : 0-0 a San Siro. Milan : scossa Andrè Silva - 3 punti d’oro. : 28^Giornata: Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli: 0-0 a San Siro. Milan: scossa Andrè Silva, 3 punti d’oro. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 28^ GIORNATA- Una giornata atipica sotto tanti punti di vista. La Fiorentina batte il Benevento 1-0 e dedica la vittoria a Davide Astori in una giornata avvolta da un clima surreale. ...

Allegri - Juventus formato Champions/ “Squadra compatta - Dybala straripante” e sul Real al sorteggio... : Allegri, Juventus formato Champions League: "squadra compatta, Dybala straripante". 11esima vittoria di fila e sorpasso sul Napoli: "Real al sorteggio? Assolutamente no.."(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...

Juve - Allegri : "Rigore a Dybala ma Higuain si è fatto perdonare" : L'ASTICELLA - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla - dice poi Allegri a Premium Sport -. Siamo riusciti a passare il turno di ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...

Juve - Dybala : 'Questo campionato dipende da noi' : Autore di una doppietta, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato alla fine della partita contro l'Udinese. C'era anche un po' di rabbia nei tuoi due gol? 'Sicuramente, ho lavorato ...

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala non si ferma più : La Joya prosegue nel suo momento magico: prima la punizione nel sette, poi il gol su assist perfetto di Higuain. Il Pipita riscatta così il rigore fallito nel primo tempo Serie A live, le partite di ...