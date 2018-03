Junior Tim Cup : festa e emozioni a Udine : ANSA, - ROMA, 13 MAR - I ragazzi della Junior Tim Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Giuseppe ...

Pattinaggio di figura - Mondiali Junior 2018 : Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin sul tetto del mondo. Ottima tredicesima posizione per Calderone-Papetti : Proseguono le gare presso l’Armeec Arena di Sofia, teatro dei Campionati Mondiali junior di Pattinaggio artistico; dopo lo short program del singolo femminile, gli atleti della danza sul ghiaccio hanno concluso la penultima giornata di competizioni. La coppia russa formata da Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin ha confermato la prima posizione già ottenuta dopo la short dance pattinando una danza libera molto compatta, impreziosita da ...

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Verona : ROMA, 8 MAR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di Calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Mehdi Léris del ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali Junior es : “Voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari , pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores , previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

Pattinaggio artistico - Sarajevo Open 2018 : ottimo terzo posto per Lucrezia Gennaro. Trionfo di Michela Sacchet in categoria Junior : Questo fine settimana la Olympic Hall J.A Samaranch della capitale della Bosnia-Erzegovina ha ospitato il Sarajevo Open 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua quarta edizione. Nel singolo femminile Senior l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro si è piazzata in terza posizione, continuando il suo trend positivo dopo la vittoria dell’EduSport Trophy di Bucarest e il quinto posto nella difficilissima gara ...