JOHN HOLMES Il pornoattore moriva trent' anni fa | nel suo passato anche l' accusa di

Il finale di Sherlock 4 su Paramount Channel : Holmes - JOHN e Mycroft a un bivio - chi morirà? Trama 11 febbraio : La resa dei conti è vicina con il terzo e ultimo appuntamento con la serie britannica creata da Steven Moffat e Mark Gatiss: stasera va in onda il finale di Sherlock 4 su Paramount Channel. L'episodio inizierà con la grande rivelazione su Eurus e il suo successivo piano conclusivo, che comporterà un pericoloso gioco a livello fisico e sopratutto mentale per Holmes, John e Mycroft: cosa avrà in mente? L'episodio è stato trasmesso su BBC One il ...