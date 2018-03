Italia | ordigno bellico | evacuazione 23 mila persone a Fano

Il Segreto - anticipazioni Italiane febbraio 2018 : un ordigno pericoloso : Le anticipazioni Il Segreto annunciano che nelle puntate italiane, che vedremo in italia verso febbraio 2018, Candela farà il suo ritorno a Puente Viejo. La Mendizabal e Severo avevano lasciato il paese, per stabilirsi dove era andato il cognato Lucas, lontano dall’intromissione di Francisca e dal malvagio Cristobal. Il Segreto anticipazioni, puntate italiane: il ritorno di Candela Come sappiamo, e ne abbiamo già parlato in un precedente ...