Italia - mercato del lavoro mostra segnali di miglioramento : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% nel confronto con lo stesso trimestre del 2016. La crescita , rilevante per l'...

Mercato auto - l'anomalia Italiana : continua il boom del diesel : Nel mese di febbraio, in linea con quanto registrato a gennaio, le immatricolazioni auto diesel dominano ancora una volta il Mercato automotive con oltre il 56%, seguite a distanza dai veicoli a ...

MEDIASET-TELECOM Italia/ La fusione impossibile a cui crede il mercato : Mediaset e Telecom ITALIA in Borsa hanno fatto segnare rialzi importanti sulle voci di una fusione. Un'operazione che non avrebbe senso industriale.

Piazza Affari maglia rosa : +1 - 75% "Il mercato si fida di Mattarella" L'Italia come la Spagna e il Belgio? : Fiducia in Sergio Mattarella. A Piazza Affari la febbre dell'incertezza politica che ha bloccato gli acquisti sul listino azionario all'indomani del voto è svanita oggi consengando alla Borsa di Milano la maglia rosa. Al termine della seduta il Ftse Mib segna un +1,75%... Segui su Affaritaliani.it

Mercato due ruote accelera in Italia a febbraio : +5%. Bene le moto - +18 - 1% - - giù scooter - -6 - 5% - e cinquantini - -12 - 3% - : MILANO - accelera il Mercato delle moto in Italia. Secondo i dati di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo motociclo Accessori, a febbraio le immatricolazioni sono state...

Tare : 'Il potere della Juve si avverte - oggi controllano il mercato Italiano' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

Mercato auto Italia - gelata a febbraio : -1 - 4 percento : ROMA - Nel mese di febbraio il Mercato dell'auto non riesce a ripetere il risultato positivo del mese precedente . Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ...

“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

Quanto vale il mercato del food delivery in Italia e quanto lavoro crea. Un report : Un settore in crescita, con grandi potenzialità ma con un'eccessiva frammentazione. È il food delivery in Italia secondo un report di Comunicatica , holding che detiene partecipazioni in startup del ...

Moto : mercato Italia accelera - +5% nel mese di febbraio : Resta sullo sfondo l'incertezza politica che potrebbe influire sulla stabilità delle previsioni". Il mese di febbraio pesa in media il 6% del totale anno. Il primo bimestre del 2018 conferma gli ...

Italia - a febbraio il mercato dell'auto scala le marce : Decelera il mercato dell'auto Italiano. A febbraio, in Italia, sono state immatricolate 181.734 autovetture con un calo dell'1,42% sullo stesso mese del 2017. Se si considera che nel febbraio scorso ...