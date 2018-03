Italia | budget in aumento di 3 milioni per un nuovo ct di “altissimo livello”

La crescita del pil in Italia e l'accordo sul budget negli Stati Uniti. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Il Senato americano ha raggiunto un accordo sul budget , che sarà rinnovato per altri due anni e comporterà l'eliminazione di una serie di vincoli di spesa sulla Difesa e sugli investimenti ...

Spazio - Esa : budget 2018 di 5 - 6 mld di euro. Dall'Italia 470 mln : Roma, 19 gen. (askanews) Ammonta a 5,60 miliardi di euro il budget a disposizione dell'Agenzia spaziale europea per l'anno in corso, in calo rispetto al 2017 in cui è stato di 5,75 mld. Il prospetto ...