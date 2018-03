trend-online

: RT @TrendOnline: Italgas cavalca l'effetto conti. Per i broker può salire ancora - Schalflj : RT @TrendOnline: Italgas cavalca l'effetto conti. Per i broker può salire ancora - TrendOnline : Italgas cavalca l'effetto conti. Per i broker può salire ancora -

(Di martedì 13 marzo 2018) ...208 euro per azione, in aumenti del 4% rispetto alla cedola riferita al 2016 e in linea con la politica di dividendo annunciata al mercato lo scorso anno. I numeri del quarto trimestre dello scorso ...