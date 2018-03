Istat | disoccupazione 2017 all?11 | 2% | il minimo da quattro anni

Istat - cala la disoccupazione : 'Ai minimi da 4 anni'. Ma al Sud è tripla rispetto al Nord : Nella media del 2017 il tasso di disoccupazione è sceso di 0,5 punti percentuali : all'11,2% dall'11,7% dell'anno prima, rileva l'Istat, spiegando che si tratta del terzo calo consecutivo e del ...

Istat - disoccupazione giovanile ai minimi. Nel 2017 il Pil è cresciuto dell'1 - 5% : A gennaio la disoccupazione risale all'11,1% ma aumentano anche le persone che cercano lavoro. Gentiloni esulta: "Crescita finalmente rilevante"

Istat - a gennaio risale disoccupazione Aumentano contratti a termine - giù gli altri. Pil a 1 - 5% - massimo rialzo dal 2010 : Aumenta la disoccupazione, i nuovi contratti sono perlopiù a termine. Il Pil del 2017 si conferma all’1,5% e segna il rialzo massimo dal 2010, ma la ripresa è ancora debole. E’ quanto emerge dalle stime provvisorie dell’Istat su lavoro e conti pubblici. Dati che finiranno, giocoforza, al centro degli ultimi giorni di campagna elettorale. Sul primo fronte resta una situazione di luci e ombre, sull’economia si conferma una ...

Istat - disoccupazione sale : gennaio +11 - % : 10.54 La disoccupazione a gennaio risale all' 11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre).Così l'Istat,spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo. Ma torna a salire anche il numero degli occupati. Ai minimi la disoccupazione giovanile: "forte crescita"per under25,che su base mensile salgono di 61 mila unità ...

Istat - disoccupazione : in gennaio risale all'11 - 1% - quella giovanile scende al minimo : 31 - 5% : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, . Lo rileva l' Istat, spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima delle persone in cerca ...

Istat : disoccupazione giovani al 31 - 5% a gennaio - minimi da 2011 : Roma, 1 mar. , askanews, Continua a calare la disoccupazione giovanile in Italia. Secondo le stime provvisorie dell'Istat, a gennaio, la disoccupazione degli under 25 è scesa al 31,5%, -1,2 punti, ...

Istat - la disoccupazione scende al 10 - 8% : ai minimi dal 2012 : Roma, 31 gennaio 2018 - Il tasso di disoccupazione a dicembre - secondo i dati provvisori dell'Istat - scende al 10,8% , -0,1 punti percentuali rispetto a novembre, . Si tratta del livello più basso ...