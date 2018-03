Istat | cala la disoccupazione | ' Ai minimi da 4 anni' Ma al Sud è tripla rispetto al Nord

Istat : pressione fiscale cala al 42 - 4% nel 2017 : Roma, 1 mar. , askanews, Nel 2017 la pressione fiscale complessiva, ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil, è risultata pari al 42,4%,...

Istat - cala il surplus commerciale di dicembre : Teleborsa, - A dicembre 2017, il surplus commerciale dell'Italia con il resto del mondo si porta a 5,3 miliardi in calo rispetto ai 5,7 miliardi registrati nello stesso mese dell'anno precedente. Nel corso del 2017 l'avanzo commerciale raggiunge i 47,5 miliardi, in diminuzione ...

Istat - a dicembre calano gli occupati e sale il numero degli attivi : Ritorna al livello di ottobre la stima degli occupati in Italia. Dopo una crescita registrata nel mese precedente, sono i dati dell'Istat a far rilevare come ci siano 66mila unità in meno impiegate (-0,3%) per quanto riguarda dicembre dello scorso anno. Scende così al 58%, con meno 0,2 punti percentuali, il tasso di occupazione.Il calo relativo all'ultimo riguarda tanto gli uomini quanto le donne e tutte le età, fatta eccezione per gli ...