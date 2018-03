Isola | Marco | Jonathan e Simone in nomination

Isola dei famosi : in nomination Marco Ferri-Jonathan-Simone Barbato - “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo l’ottava puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore […] L'articolo ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo : Cipriani vs Marini - Marcuzzi vs Henger. Fuori Nadia. Al televoto Simone - Jonathan e Marco : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

ALESSIA MANCINI / In nomination : scontro con Rosa Perrotta e Marco Ferri in diretta (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI inizia a dare segni di cedimento all'Isola dei Famosi 2018: l'ex velina non sopporta più il peso del reality. Deciderà di uscire?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Il gruppo contro Marco Ferri all’Isola dei Famosi? “È un signorinello” : All’Isola dei Famosi i naufraghi si rivoltano contro Marco Ferri: “È un signorinello che vuole fare solo quello che gli piace” Marco Ferri al centro delle polemiche oggi all’Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi, infatti, pare non abbiano gradito molto l’atteggiamento di quest’ultimo che, all’interno dei reality, sembra avere sempre meno alleati. Da quando sono usciti […] L'articolo Il gruppo contro ...

Isola - giorni 47 - 48 e 49. La patata della discordia. Marco e Rosa vs Alessia Mancini : Isola dei Famosi 2018 - Rosa Perrotta All’Isola dei Famosi 2018 la tensione si taglia con un coltello: Marco Ferri e Rosa Perrotta sono quelli più insofferenti, e litigano di nuovo con Alessia Mancini. Jonathan, amico sia di Alessia sia di Marco, cerca di stare tra i due fuochi, ma il clima rimane teso. Marco, in particolare, se la prende perchè gli altri naufraghi vanno a pescare senza rispettare i turni prestabiliti. Isola dei Famosi, ...

Daytime Isola - Alessia Mancini attacca Marco Ferri : “È un rosicone” : L’Isola dei Famosi, Marco Ferri discute con Alessia Mancini La tensione si taglia a fette su L’Isola dei Famosi. I naufraghi che iniziano ad avvertire la stanchezza e la fame in maniera insistente, stanno trascorrendo dei giorni particolarmente tesi. Infatti screzi e scontri si sono consumati a Playa Uva. Dopo l’ennesimo affronto tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini, entrambe in nomination insieme a Simone Barbato, su delle esche messe in ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato si mette contro anche Marco Ferri : Marco Ferri polemico con Simone Barbato a L’Isola dei Famosi A poche ore di distanza da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, ecco scoppiare in Honduras un nuovo accesissimo scontro tra Marco Ferri e il mimo di Zelig Simone Barbato. Cosa è successo tra i due? In pratica Simone è andato a pesca, riuscendo a prendere un enorme granchio, con il quale gli altri naufraghi hanno banchettato ieri sera. Ovviamente la felicità fra tutti ...

MARCO FERRI/ Si è messo contro Alessia Mancini - rischia la nomination? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI vive l'Isola dei Famosi 2018 con estremo fastidio a causa della precisione eccessiva di alcuni concorrenti. Aumenta la frattura con Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Isola - Marco e Jonathan sempre più vicini : C'è tensione sull'Isola. Il motivo? sempre il cibo. Alessia, Marco e Rosa fanno fatica a trovare un punto di accordo e Ferri, ormai rassegnato, si sfoga con il suo amico Jonathan che...

Isola - giorno 46. Marco Ferri definisce Alessia Mancini «miss maestrina delle elementari». Jonathan lo consola : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Sull’Isola dei Famosi 2018 è il giorno della prova del Mejor e del Peor: a farne le spese è ancora una volta Francesca Cipriani, che si ritrova ad essere la Peggiore per la terza settimana consecutiva. La puntigliosità di Alessia infastidisce soprattutto Rosa e Marco. Isola dei Famosi, giorno 46 | Jonathan fa i “grattini” a Marco Franco e Simone hanno ormai interrotto i rapporti: “Con ...

Isola - Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel "cannagate" : "Fumavano Francesco - Marco - Paola e Rosa" : Poco prima della diretta dell' Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul 'cannagate' e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger. Il filmato in ...

Isola - Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel cannagate : Fumavano Francesco - Marco - Paola e Rosa : Poco prima della diretta dell'Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul "cannagate" e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger.Il filmato in questione è il primo, ossia, la prima confidenza che la ex pornostar aveva fatto a Max Laudadio. Eva, infatti, era stata registrata di nascosto e aveva raccontato la sua versione dei fatti in merito al presunto consumo di marijuana ...

Marco Ferri / Cosa nasconde la lite con Alessia Mancini? Video (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri nel mirino di Aida Nazar: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sarebbe in realtà omofobo ed attento agli interessi economici. Sarà vero?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:24:00 GMT)