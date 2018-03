Isola dei Famosi | il marito di Eva Henger ironizza su Alessia Marcuzzi

lanostratv

(Di martedì 13 marzo 2018)contro Eva a L’13: l’ironia deldellaIeri sera è andata in onda una nuova puntata dell’dei. Una puntata davvero pregna di polemiche e colpi di scena. Difatti, sul finire della trasmissione c’è stato anche un incredibile scontro trae la ex naufraga di origini ungheresi Evasul caso canna – gate. Uno scontro, che ha lasciato i telespettatori attoniti anche perchè non hanno mai visto la conduttrice così arrabbiata in tutta la sua carriera televisiva. Ma non è finita qua perchè le polemiche sono continuate anche sui social. E proprio poco fa, come riportato dal blog Bitchyf.it, ildi Evaha scritto un post su instagram, asserendo: “E poi si torna alla vita quotidiana e al lavoro .. ringraziando Dio martedì prossimo è ancora lontano…” Ma è stata la foto ...