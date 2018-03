Isola dei Famosi | Alessia Marcuzzi sbotta con Eva Henger | Tu sei fuori di

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi furiosa contro Eva Henger : «Stai fuori di testa» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi non si è trattenuta: oltre al fumo, son volate scintille. Nella puntata dell’Isola dei Famosi la conduttrice ha avuto un violento e in parte ingiustificato sfogo contro Eva Henger in merito ai risvolti del canna-gate. Una sfuriata in piena regola. Interpellata sull’argomento, l’ex naufraga ha affermato: “Di questa cosa abbiamo detto che non si parlava più, ma ogni volta che vengo qua sono ...

GIUCAS CASELLA/ Nonna Pellegrina non ipnotizzata - esperimento fallito (L'Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, ha cercato, invano, di ipnotizzare Pellegrina, l'amatissima Nonna di Simone Barbato. esperimento fallito(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 01:15:00 GMT)

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Cannagate - lite : "Tu sei fuori di testa" (Isola dei Famosi 2018) : Scoppia la lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. La conduttrice perde le staffe e accusa l'ex naufraga: "Sei fuori di testa!"(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 01:08:00 GMT)

Isola dei famosi : in nomination Marco Ferri-Jonathan-Simone Barbato - “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo l’ottava puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore […] L'articolo ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo : Cipriani vs Marini - Marcuzzi vs Henger. Fuori Nadia. Al televoto Simone - Jonathan e Marco : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI/ Lite - l'ex compagno al centro della discussione? (Isola dei Famosi 2018) : VALERIA MARINI è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:43:00 GMT)

Francesca Cipriani attacca Valeria Marini all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: hanno avuto in comune l’ex Giovanni Cottone Come era prevedibile, c’è stato uno scontro all’Isola dei Famosi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini. Uno scontro accaduto in studio, a Milano, prima dello sbarco della Marini in Honduras. Le due sono “nemiche” da tempo, da quando la Cipriani […] L'articolo Francesca Cipriani attacca Valeria Marini ...

Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi - colpa del canna-gate : Alessia Marcuzzi perde la pazienza in diretta all’Isola dei famosi dopo che ha interpellato Eva Henger sul canna-gate. Ecco le dichiarazioni integrali nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Eva Henger torna a parlare del canna-gate nella diretta di lunedì 12 marzo 2018 dell’Isola dei famosi Eva Henger: “Ho parlato solo di Francesco […] L'articolo Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi, ...

Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi - Rosa Perrotta resta “sola” con Elena Morali : Rosa Perrotta è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Simone Barbato e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Nadia Rinaldi. Rosa Perrotta “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Rosa lascia il reality show: al […] L'articolo Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi, ...

Alessia Marcuzzi perde il controllo con Eva Henger/ “E' follia! Non fare la santerellina!” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi si tiene a debita distanza dalle polemiche in corso all'Isola dei Famosi 2018 e trascorre un week end da sogno a Parigi con la figlia Mia. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:29:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta. Alessia Marcuzzi contro Eva Henger : «Tu sei fuori di testa» : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

DANIELE BOSSARI/ "Io non me ne vado e Alessia Marcuzzi non è incinta - fake news!" (Isola dei Famosi 2018) : DANIELE BOSSARI non ha riscosso molto successo nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, ma i suoi diretti fan lo sostengono ancora. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:14:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta : Francesca Cipriani accusa Valeria Marini : ottava puntata Isola dei Famosi 2018 ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018/ "Francesca non è mia amica - il mio salto dall'aereo fece il 40%" : Valeria Marini è pronta a mettersi in gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il suo ruolo nel reality di Canale 5 rimane un mistero, ma sappiamo che sarà alle Honduras per diversi giorni. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:50:00 GMT)