ISOLA DEI FAMOSI 2018 | NOMINATION SCONTRO MARCUZZI-HENGER I motivi della sfuriata e le

ISOLA DEI Famosi - nuovo scandalo hard. 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras'. : È scoppiato un nuovo scandalo sull'Isola dei Famosi. Questa volta è il settimanale Chi a lanciare l'indiscrezione insinuando che due naufraghi sposati avrebbero fatto sesso , senza però rivelare i ...

ISOLA DEI Famosi : Alessia Marcuzzi rischia la sospensione al programma! : Durante il termine dell’ ottava puntata de L’Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha avuto una sfuriata contro Eva Henger. La sua reazione però non è per nulla piaciuta al Direttore di Rete, il quale sta prendendo seri provvedimenti contro la conduttrice! La tredicesima edizione del reality show più avventuroso della terra, “L’Isola Dei Famosi” non smette di lasciare basiti i telespettatori italiani riguardo alle ...

Daniele Bossari - “Non lascio l'ISOLA DEI Famosi”/ E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta : Daniele Bossari smentisce il suo presunto addio all'Isola dei Famosi 2018 nel ruolo di opinionista. "Si tratta di fake news". E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:22:00 GMT)

ISOLA DEI famosi 2018 - Stefano De Martino e gli insegnamenti dell’Honduras : In tv lo vediamo impegnato a sedare gli animi dei naufraghi e a tenere le complesse fila del gioco, ma la vita di Stefano De Martino in Honduras va ben oltre il ruolo di inviato de L’Isola dei famosi. Lo racconta lui stesso a Chi sul numero in edicola da mercoledì 14 marzo, e il pensiero di quel che sta vivendo va inevitabilmente al figlio Santiago: “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. ...

ISOLA DEI Famosi - Eva Henger si sfoga dopo l'attacco di Alessia Marcuzzi : Ancora scontri a tema ' canna-gate ' nell'ottava puntata dell' Isola dei Famosi , questa volta con protagoniste Alessia Marcuzzi ed Eva Henger . Nell'intervista a Paola Di Benedetto, appena tornata in ...

Stefano De Martino svela il dietro le quinte dell’ISOLA DEI Famosi : “15 gennaio, é l’alba, sono in macchina e la strada mi porta verso l’aeroporto di Milano Malpensa...”: con l’incipit di uno scritto postato sui social, giorni fa Stefano De Martino aveva...

ISOLA DEI Famosi - i motivi che hanno spinto Alessia Marcuzzi ad attaccare Eva Henger : La puntata di ieri sera dell 'Isola dei Famosi ha sicuramente colpito il pubblico sia per la sua parte emotivo/romantica , i naufraghi che incontrano i loro cari, che per furibonda lite tra Alessia ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Nomination Scontro Marcuzzi-Henger/ Francesca Cipriani "ruba" l'inno di Lemme : Isola dei Famosi 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:59:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi 2018 - Francesco Monte e Paola di Benedetto : la prima foto di coppia dopo l’Honduras : Loro due teneramente abbracciati, con il filtro “orecchie da gatto”, una rosa rossa e il tag al profilo di lui: così Paola di Benedetto nelle sue stories di Instagram esplicita quello che era rimasto implicito, ovvero lo sbocciare in tutta la sua concretezza di una love story tra di lei, ex madre Natura e Francesco Monte, al centro del canna-gate che tanto sta infiammando gli animi (soprattutto quello di Eva Henger). Paola di ...

ISOLA DEI famosi 2018 - chi sono le ex naufraghe che invocano il ritorno di Simona Ventura : La conduzione de L’Isola dei famosi da parte di Alessia Marcuzzi sta sollevando diverse critiche sul web, e molti dei suoi detrattori invocano un ritorno di Simona Ventura al timone del reality. A suscitare perplessità è la gestione da parte di Alessia del gran polverone sollevato dal canna gate. Su questo tema e più in generale sui meccanismi della corrente edizione si è espressa Flavia Vento, concorrente della sesta e della nona edizione ...

“Alessia è complice. È una vergogna”. ISOLA DEI Famosi - (un’altra) bufera. Spunta un video che dimostra il ‘fattaccio’. “Franco - c’entra lui…”. E - dopo questo - parola ‘fine’? : Prima il canna gate. Poi le accuse di omofobia di Craig a Franco. Quindi una sequela incredibile di sfortunate uscite modello cavallette più rane di biblica memoria. Come se non bastasse ecco una nuova batosta sui naufraghi, Isola, Alessia, Stefano e compagnia bella. In sostanza, il programma sarebbe più falso delle teste di Modigliani. A lanciare la bomba è lmadre di una aspirante naufraga non ci sta. Carolina Sellitto Pattender denuncia ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION SCONTRO MARCUZZI-HENGER/ Francesca Cipriani per il web è "la più vera" : ISOLA dei FAMOSI 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Stefano De Martino dietro le quinte dell’ISOLA DEI famosi : “In Honduras la felicità è nella condivisione” : Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi, come trascorre il tempo libero in Honduras? Ecco le dichiarazioni al settimanale Chi in edicola da mercoledì 14 marzo. Stefano De Martino e il racconto su Chi dell’Honduras “Quando tornerò a casa avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice […] L'articolo Stefano De Martino dietro le quinte dell’Isola dei famosi: ...

ISOLA DEI Famosi 2018 : Francesca Cipriani accusa Valeria Marini "mi ha schifata..." : Ennesimo scontro all'Isola, Francesca Cipriani accusa Valeria Marini di averla allontanata in occasione della trasmissione "Casa Signorini".