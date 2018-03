Isola dei famosi 2018 | lo sfogo di Eva Henger dopo l’attacco di Alessia Marcuzzi

Isola dei Famosi - la moglie di Amaurys : "Ha dormito sotto le coperte con Cecilia" : Sono giorni che non si parla d'altro che di una presunta notte di passione fra due naufraghi impegnatissimi in Italia, ma che all 'Isola dei Famosi sarebbero caduti in tentazione. A lanciare l'...

Quanto costa fare un viaggio a L'Isola dei famosi? Ecco cosa vedere e dove alloggiare in Honduras : Vediamo tutti i giorni in tv le spiagge bianche e il mare cristallino dell'Honduras ma Quanto costa fare un viaggio a Cayos Cochinos? Ecco i posti da vedere e dove alloggiare in Honduras CI SIETE MAI ...

Isola dei Famosi 2018 - lo sfogo di Alessia Marcuzzi : cosa ci è piaciuto e cosa no : I conduttori che alzano la voce sono i più bravi, i più «cazzuti», i più temerari. A pensarlo sono in molti, soprattutto quelli che negli anni hanno assistito a sfuriate e a filippiche incandescenti in diretta, quando il «sangue» colava caldo dai fosfeni del tubo catodico. La Ventura contro la mamma di Domiziana Giordano, la Blasi contro Pamela Prati, la D’Urso contro Fabrizio Corona, la Venier contro Aldo Busi. Precedenti che hanno ...

Fabio Fazio - collasso totale negli ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio Rai : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...

Isola dei Famosi 2018 - scintille tra Francesca Cipriani e Valeria Marini : «Tu mi hai schifato» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani e Valeria Marini L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma ha regalato anche qualche momento di imbarazzo e tensione tra Valeria Marini (in studio come ospite prima di partire per l’Honduras) e la naufraga Francesca Cipriani. Tra le due, infatti, da tempo non scorre buon sangue e alla prima occasione utile ...

“Ha preso un palo”. Isola dei Famosi - chi sono gli amanti clandestini. La rivelazione a Mattino 5. Erano stati fatti i nomi di Alessia Mancini e Amaurys Perez - ma non sono loro i naufraghi che hanno consumato una notte d’amore. In compenso però… La bomba : Il settimanale Chi ne parla da tempo: Alfonso Signorini ha l’occhio lungo e si è accorto che tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi c’è del tenero. E che male c’è? Beh, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i naufraghi in questione sono entrambi impegnati. Molto impegnati. All’inizio sul settimanale non era stato svelato il nome dei vip tra i quali è scoccata la scintilla. E il pubblico, da quando il gossip è scoppiato, non ha fatto ...

Isola dei Famosi - Eva risponde all'attacco di Alessia : "Con queste parole mi hai giudicato per il mio passato" : Il duro botta e risposta tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger in diretta ieri sera all' Isola dei Famosi ha spiazzato un po' tutti, ospiti in studio, opinionisti e telespettatori. La conduttrice, infatti,...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte L’Isola dei famosi : Non conosce rivali Il Commissario Montalbano, che, in replica, si aggiudica la prima serata del 12 marzo con 6 milioni 930mila telespettatori e il 28.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 L’Isola dei famosi ha raccolto 4 milioni 386mila telespettatori con il 23.28% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Red 2 che ha ottenuto 1 milione 446 mila spettatori e il 6% di share, mentre su Rai3 ...

Le rose in diretta - poi - in privato… Paola e Francesco - boom! Spunta il retroscena dopo la puntata dell’Isola dei Famosi. E non è il solito pettegolezzo : c’è la foto : Non solo liti (una su tutte la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger), anche sorprese e romanticismo nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Commozione alle stelle, in studio e a casa, a giudicare dai tweet, per l’incontro di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio in Honduras, e lunga attesa ripagata quando, finalmente, la Marcuzzi ha fatto entrare Paola Di Benedetto, la naufraga eliminata la scorsa settimana ...

Isola dei Famosi - passione tra Alessia e Amaurys? Verità a Mattino 5 : Alessia Mancini e Amaurys Perez, è scoppiata la passione all’Isola dei Famosi? A Mattino 5 la Verità Il settimanale Chi ha lanciato la bomba da ormai diverso tempo. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini è stato infatti pubblicata la notizia di un presunto flirt tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi. La cosa assurda […] L'articolo Isola dei Famosi, passione tra Alessia e Amaurys? Verità a Mattino 5 proviene ...

Isola dei Famosi : sbotta la Marcuzzi - sorprese - nomination e molto altro Video : Lunedì 12 marzo è andata in onda la puntata numero 8 del reality show ambientato in Honduras. Durante la puntata c'è stata la prova ricompensa, vinta dal gruppo degli uomini che hanno diviso il bottino anche con le donne, gesto molto apprezzato in studio e non solo. Erano tre i naufraghi andati al televoto la scorsa settimana: Alessia, Rosa e Simone. Soprese per i nominati, Rosa eliminata L'Isola dei Famosi ha voluto far loro una sorpresa molto ...

Corna all'Isola dei Famosi 2018?/ Mattino 5 - insinuazioni e risatine sui naufraghi “fedifraghi” : Due naufraghi impegnati al di fuori del programma si sono lasciati andare alla passione, i rumors sono stati confermati oggi a Mattino 5 con un possibile nome, quello di chi?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:21:00 GMT)

