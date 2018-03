Isola | Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger | ' Sei fuori di testa'

Isola : Bossari lascia il format - a causa di Alessia Marcuzzi? Video : A poche ore dalla messa in onda dell'ottava puntata de L'#Isola dei Famosi 2018, è spopolata online la notizia che vedrebbe l'ex-gieffino ed opinionista del reality-show honduregno, #daniele Bossari, in procinto di lasciare il cast del celebre format di Canale 5. Ecco le ultime scottanti indiscrezioni sul conto dell'ex-protagonista nonché vincitore del 'Grande Fratello VIP 2'. Bossari pronto ad abbandonare L'Isola? Per quale motivo? ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi furiosa contro Eva Henger : «Stai fuori di testa» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi non si è trattenuta: oltre al fumo, son volate scintille. Nella puntata dell’Isola dei Famosi la conduttrice ha avuto un violento e in parte ingiustificato sfogo contro Eva Henger in merito ai risvolti del canna-gate. Una sfuriata in piena regola. Interpellata sull’argomento, l’ex naufraga ha affermato: “Di questa cosa abbiamo detto che non si parlava più, ma ogni volta che vengo qua sono ...

Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi - colpa del canna-gate : Alessia Marcuzzi perde la pazienza in diretta all’Isola dei famosi dopo che ha interpellato Eva Henger sul canna-gate. Ecco le dichiarazioni integrali nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Eva Henger torna a parlare del canna-gate nella diretta di lunedì 12 marzo 2018 dell’Isola dei famosi Eva Henger: “Ho parlato solo di Francesco […] L'articolo Alessia Marcuzzi furiosa con Eva Henger all’Isola dei famosi, ...

Isola dei Famosi 2018 - ottava puntata del 12 marzo in diretta. Alessia Marcuzzi contro Eva Henger : «Tu sei fuori di testa» : Francesca Cipriani vs Valeria Marini ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata di lunedì 12 marzo 21.42: Ancora più tardi del solito, inizia ...

DANIELE BOSSARI/ "Io non me ne vado e Alessia Marcuzzi non è incinta - fake news!" (Isola dei Famosi 2018) : DANIELE BOSSARI non ha riscosso molto successo nelle vesti di opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, ma i suoi diretti fan lo sostengono ancora. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 00:14:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Ottava puntata del 12 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Ottava puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. L’isola dei Famosi | I naufraghi I naufraghi della tredicesima edizione sono: la showgirl Francesca Cipriani, l’ex velina Alessia Mancini, l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la […] L'articolo L’Isola ...

Baci e lacrime sull'Isola - sorpresa per Alessia Mancini : arriva il marito Flavio Montrucchio : Davvero una grande sorpresa per Alessia Mancini, raggiunta dal marito Flavio Montrucchio in Honduras. Con la scusa di una prova da apnea da dover superare, la naufraga è stata chiamata ad andare in spiaggia...

Isola - Alessia Marcuzzi : 'Non sono incinta - solo un po'... de panza' : Nessun bebè in arrivo per Alessia Marcuzzi. La presentatrice dell' Isola dei Famosi , dopo il post su Instagram smentisce in diretta tv i rumors e i gossip dei giorni scorsi che la volevano in dolce ...

Flavio Montrucchio/ Il bacio ad Alessia Mancini - momento emozionante (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio entra di diritto nel vortice del gossip romantico dell'Isola dei Famosi 2018: è Alessia Mancini la presunta traditrice del reality? Eva Henger, "è una fake news"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:50:00 GMT)