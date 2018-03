Isola 2018 | Eva Henger risponde ad Alessia Marcuzzi | Una cosa che fa male

Corna all'Isola dei Famosi 2018?/ Amaurys Perez coinvolto? La risposta della moglie : Due naufraghi impegnati al di fuori del programma si sono lasciati andare alla passione, i rumors sono stati confermati oggi a Mattino 5 con un possibile nome, quello di chi?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - lo sfogo di Eva Henger dopo l’attacco di Alessia Marcuzzi : L’ottava puntata de L’Isola dei famosi ha visto il duro scontro tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Il tema? Il canna gate chiaramente. Nell’intervistare Paola Di Benedetto appena rientrata in Italia, la padrona di casa le ha chiesto un commento circa la questione, dal momento che la Henger ha fatto il suo nome e quello di altri naufraghi come persone coinvolte nella ‘fumosa’ vicenda. Eva a questo punto si è difesa ...

Isola dei Famosi 2018 - lo sfogo di Alessia Marcuzzi : cosa ci è piaciuto e cosa no : I conduttori che alzano la voce sono i più bravi, i più «cazzuti», i più temerari. A pensarlo sono in molti, soprattutto quelli che negli anni hanno assistito a sfuriate e a filippiche incandescenti in diretta, quando il «sangue» colava caldo dai fosfeni del tubo catodico. La Ventura contro la mamma di Domiziana Giordano, la Blasi contro Pamela Prati, la D’Urso contro Fabrizio Corona, la Venier contro Aldo Busi. Precedenti che hanno ...

Isola dei Famosi 2018 - scintille tra Francesca Cipriani e Valeria Marini : «Tu mi hai schifato» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani e Valeria Marini L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 sarà ricordata per la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma ha regalato anche qualche momento di imbarazzo e tensione tra Valeria Marini (in studio come ospite prima di partire per l’Honduras) e la naufraga Francesca Cipriani. Tra le due, infatti, da tempo non scorre buon sangue e alla prima occasione utile ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger risponde alla sfuriata della Marcuzzi : «Ora hai fatto la moralista» : Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger Ieri sera è stata il bersaglio della sfuriata di Alessia Marcuzzi (clicca qui), ma di fatto non ha avuto possibilità di replica. Eva Henger ha quindi affidato a Instagram il suo sfogo, dopo che nel corso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 si è sentita dire dalla conduttrice frasi come: “Stai fuori di testa” o “Non farmi discorsi moralisti quando io non sono mai stata ...

Isola dei famosi 2018 - nomination scontro Marcuzzi-Henger/ La Cipri e Valeria Marini... il boom in Honduras : Isola dei famosi 2018, pagelle ottava puntata: fra i migliori Alessia Mancini e Nino Formicola, ma da apprezzare è il contributo di Francesca Cipriani, che...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 12 Marzo 2018. Montalbano in replica (6 - 9 mln – 28.4%) stacca L’Isola (4 - 3 mln – 23.3%) : Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi Su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 6.930.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata delL’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.383.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.446.000 spettatori (6%). Su Rai3 ...

Ascolti tv ieri - Commissario Montalbano vs Isola dei Famosi | Dati Auditel 12 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di ieri sera? I vari palinsesti avranno assistito all’ennesimo trionfo de “Il Commissario Montalbano” o Canale 5 avrà stupito tutti con la nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“? Scopriamolo continuando a leggere tutti i Dati Auditel di ieri, 12 marzo 2018. Ascolti tv ieri, 12 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Una storia dai risvolti torbidi ...

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI/ Lite - "ma non ricordo - non so di cosa parli" (Isola dei Famosi 2018) : VALERIA MARINI e FRANCESCA CIPRIANI sono state protagoniste di un divertente siparietto trash durante la diretta de L'Isola dei Famosi di ieri. Tra le due donne ci sono dei trascorsi...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 08:33:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : Alessia Marcuzzi sbotta contro Eva Henger : L’ottava puntata dell’Isola dei famosi è stata piuttosto movimentata. Prima ci sono stati un po di litigi tra i naufraghi, ma poi a movimentare la serata ci ha pensato anche la conduttrice del reality show Alessia Marcuzzi che gliene ha dette quattro all’ex naufraga Eva Henger. Alessia Marcuzzi sbotta contro Eva Henger Come mai la conduttrice si è scagliata contro Eva Henger? Il motivo è il solito, il tanto discusso cannagate ...

L'Isola dei Famosi 2018 news - Bossari abbandona il reality? Ecco il perché Video : Questa sera andra' in onda una nuova puntata [Video] del reality de ''L'#isola dei Famosi 2018''. Tuttavia, però, alcune indiscrezioni che circolano sul web riportano una notizia davvero clamorosa su #daniele Bossari opinionista che ha preso il posto di Alfonso Signorini. La notizia in questione rivela che il vincitore del ''Grande Fratello Vip 2'' vorrebbe abbandonare il programma per alcuni problemi avuti con i naufraghi e la conduttrice ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi sbotta con Eva Henger : Alessia Marcuzzi non ha carattere, non prende posizione, non difende il programma, mette in dubbio le parole di Eva Henger. Sono stati molti i giudizi piovuti sulla conduttrice dell‘Isola dei Famosi in queste ultime settimane, dallo scoppio del «canna-gate» ai servizi confezionati da Striscia contro il suo operato e la sua gestione della vicenda (per ultimo un evitabilissimo fotomontaggio di Alessia con il naso di Pinocchio). Era ...