Intervista virale con figli | un anno dopo | un video virale ti cambia la vita?

(Di martedì 13 marzo 2018) Potrebbero esserne passati anche dieci, di anni: farebbe ancora ridere come la prima volta. Era l’11 marzo 2017 quando l’analista politico Robert E Kelly aggiungeva al suo curriculum il titolo di “papà Bbc” e fra le sue esperienze l’essere protagonista di un. Mentre era in onda per un commento da esperto sull’impeachment del presidente sudcoreano Park Geun-hye, entrambi i suoifecero irruzione nella stanza dove stava svolgendo l’. Prima, zompettando, la più grande – che lui cerca di tener buona con la mano – e poi il piccolo, nel girello. Lui cercò di restare impassibile, continuando a parlare, si scusò con pacatezza, mentre lo sfondo si popolava di un’altra ospite: l’eroica madre che riacciuffava i due bimbi, li portava fuori e poi strisciava per chiudere la porta. Ilfu condiviso centinaia di ...